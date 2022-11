Armados con navajas y haciendo caballitos con la bici, el vídeo del grupo de jóvenes que sembró el terror en Valencia

Es sábado por la noche en Alacuás, un municipio valenciano de casi 30.000 habitantes. El reloj apunta las 21:15 horas cuando en la comisaría de la Policía Local reciben una llamada. Es la Policía Nacional, necesitan refuerzos. Un grupo de jóvenes está sembrando el terror en las calles del pueblo. Los agentes acuden a la zona, y sorprendidos, se encuentran con entre 70 y 100 personas.

Van todos juntos, en bicicleta, unos por la acera y otros por mitad de la carretera. Circulan de manera temeraria. Haciendo caballitos e invadiendo, en cuestión de segundos, el carril contrario. “Cuidado papi”, se alertan entre ellos después de estar a punto de chocar contra un coche. Ponen en riesgo a los conductores y a los peatones que se encuentran a su paso.

Algunos vecinos tienen miedo

Son un grupo muy grande y van tapados con gorros, capuchas y pasamontañas. Armados con palos y navajas atemorizando a los vecinos. "Vas por la acera, tan tranquilamente y te pasan haciendo lo que quieren. Pues claro que tiene uno miedo", cuenta a Antena 3 Noticias un señor mayor de la zona con problemas de movilidad. "Yo los he visto y he dicho que por la acera no se puede ir, pero al día siguiente igual. No te hacen ni caso", asegura.

Se enfrentaron a los agentes

Recorren las calles con una actitud desafiante. En algún caso golpeando el mobiliario urbano y provocando desperfectos. Se llegaron a enfrentar a la Policía Local y a la Policía Nacional. Varios agentes de ambos cuerpos resultaron heridos. Algunos de los ciudadanos que fueron testigos nos detallan lo ocurrido. "Asustados, muy asustados, fue algo impresionante. Daba miedo hasta asomarse al balcón, se enfrentaban a la policía".

Tres personas detenidas

Esa misma noche ampliaron el dispositivo de vigilancia y lo van a seguir haciendo durante las próximas semanas. El alcalde de Alacuás, Toni Saura, destaca su actuación "pese a los pocos efectivos que eran, frente a un número de entre 70 y 100 de personas que iban en bici, consiguieron dispersarlos". Finalmente los policías consiguieron detener a tres integrantes de este grupo de jóvenes que ya han sembrado el caos en las calles de tres pueblos de Valencia.