'Aprobado' en la primera prueba de la Ebau en Navarra con protocolo contra el coronavirus

Los estudiantes navarros han sido los primeros en hacer frente a la Ebau 2020, la prueba de acceso a la universidad de un curso trastocado por la epidemia de coronavirus y que se ha celebrado con nuevo formato y bajo medidas sanitarias para evitar los contagios, circunstancias todas ellas que se han sumado a los habituales nervios que el examen genera cada año entre los alumnos.

¿Más fácil?

Debido a la pandemia, el modelo de esta prueba (conocida como Ebau o Evau, dependiendo de la comunidad) ha cambiado, tanto en su estructura como en los criterios de corrección, según las directrices dadas por el Ministerio de Educación a las consejerías autonómicas. Algo que la coordinadora de la Ebau en Navarra, Ana Zabalza, no ha podido aventurar si favorecerá o no a los 3.815 alumnos que se han presentado en esa comunidad, aunque se ha mostrado esperanzada en mantener el "97 % de los aprobados de otros años", así como "las buenas notas". La covid-19 no solo ha influido en las medidas de prevención aplicadas durante las pruebas, sino también en los espacios habilitados para ellas, en la duración (cuatro días en vez de los tres de otros años), en los horarios, en las fechas y en la preparación de los exámenes.

Coronavirus, tema de examen

Además, el coronavirus ha estado presente en el examen, ya que los estudiantes navarros han tenido que elegir entre dos textos: "Las malas buenas noticias", de Manuel Jabois, y "El dilema del diablo", de Javier Sampedro, ambos relacionados con el virus, la situación de las personas mayores y la solidaridad internacional durante la pandemia. Zabalza ha confirmado que en Navarra "se ha hecho un acceso muy ordenado a los lugares de examen, por franjas horarias" y con el conocimiento previo por parte de cada alumno del aula a la que debía acudir, aunque ha reconocido que los jóvenes "han venido con mucho tiempo y que se junten entre ellos es un poco inevitable".

Protocolo contra el contagio

El protocolo, elaborado por los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades para evitar contagios entre los 240.000 estudiantes que se presentan a las pruebas este año en España, obliga a un correcto uso de mascarilla cuando se precise, higiene de manos frecuente y distancia interpersonal de 1,5 metros.A demás, insta a no intercambiarse bolígrafos u otro material entre alumnos y a escalonar las entradas y salidas, así como a disponer en los recintos de celebración de las pruebas de suficiente personal de vigilancia, control, limpieza y logística para la distribución y custodia de los exámenes.

¿Dónde es más fácil?

Respecto al formato, la Ebau 2020 ofrece más preguntas para elegir por el alumno, aunque un año más se desarrolla en medio de la polémica sobre el diferente grado de dificultad, según la comunidad en la que se resida, o los desiguales precios de las tasas. Y esta vez se ha unido otra incertidumbre como es si podrían estar mejor preparados aquellos alumnos que han vuelto unos días a clases presenciales frente a los que solo han podido estudiar "on line". Esta edición ofrece alternativas para los alumnos que no puedan presentarse por estar en aislamiento o en cuarentena por el coronavirus, entre las que figura la posibilidad de acudir a la convocatoria extraordinaria, aunque contará como si hubieran hecho la ordinaria.

Junto a Navarra, han convocado las pruebas a final de este mes Extremadura y Asturias, mientras que el resto de comunidades ha optado por hacerlas en el mes de julio. El sindicato de docentes CSIF ha aprovechado el inicio de la Ebau en Navarra para reiterar que "la falta de criterio de Educación y la distinta regulación de las comunidades generará más diferencias y afectará a la igualdad de oportunidades". El sindicato cree que este año, "más que nunca" era necesario "establecer una prueba única", porque, "aunque se hace en cada comunidad, es válida para acceder a cualquier universidad española". Ha asegurado que "no es de recibo" que alumnos de determinadas comunidades, como es el caso de Extremadura, se examinen de estas pruebas con asignaturas suspensas, mientras que en otras, como Madrid, se haya exigido tener el curso aprobado.