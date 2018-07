Aprender idiomas es más sencillo que nunca gracias a Skype

Ya pocas excusas quedan para no aprender idiomas. Si nos daba pereza movernos de casa para ir a la academia y a ver nuestro profesor particular la tecnología se ha aliado con nosotros. Ahora, y gracias a Skype, podemos aprender idiomas desde el sofá de nuestra casa. Y con profesores del más alto nivel.



Ese es el caso de Álex, que aprende inglés desde su casa de Málaga con una profesora nativa que reside en Toronto. Y es que a través de Internet los alumnos conectan con los profesores que vivan en el extranjero o en otras provincias para concretar las clases con ellos.



No hay problema con los horarios, pues basta con conectarse a Skype. Y tampoco lo hay con el precio, porque cada clase ronda unos 10 euros.