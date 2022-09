'Aprendemos juntos', la nueva plataforma educativa del BBVA para enseñar habilidades más allá de los libros

Las matemáticas, la lengua o las ciencias sociales son muy importantes en la educación de los más pequeños, pero cada vez son más las habilidades que se suman a la importancia de su conocimiento. La plataforma 'Aprendemos juntos', del BBVA, ofrece un catálogo de propuestas para que los alumnos puedan desarrollar todas sus capacidades. Una manera divertida de aprender en serio.

Yandira y Suami son las últimas en llegar al colegio. Entre risas juegan con sus compañeros, pero es mucho más que un simple juego. Fausto Ansaldi, pedagogo teatral clown, explica que "la mejor manera de aprender es jugando. Es cuando entran los conceptos en el corazón cuando realmente lo aprendo". Por ello, desde su centro ayudan a los más jóvenes a saber gestionar la tristeza e incluso la alegría.

Este proyecto es uno de los tantos que el BBVA ofrece en su plataforma 'Aprendamos juntos', algo que no fue el colegio quien lo propuso, si no los padres. Elisa Collado, una de las madres de los alumnos, afirma que para estar preparado en esta vida "no solo tienes que multiplicar, dividir, tienes también que gestionar tus emociones, saber hablar en público".

Una iniciativa positiva también para los profesores

Desde el otro punto de vista, la de los maestros, han visto con buenos ojos la llegada de estos talleres. "A raíz de hacer estos talleres ellos sabían gestionarse mejor cuando surgía algún problema o cuando había que repartir roles en grupo", cuenta María Ordoñez, profesora del colegio La Paloma.

Valores, emociones, diversidad, medioambiente....son muchos los contenidos a disposición de los centros educativos para seguir aprendiendo juntos.