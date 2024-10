Aparecen cuatro narcolanchas en Cabo de Gata tras el rescate con un fallecido en una patera

Este lunes cuatro narcolanchas se han dejado ver muy cerca de la costa, a unos 40 kilómetros, del parque natural Cabo de Gata-Níjar. Y lo han hecho tras el rescate de una patera al que acudía el buque Salvamar Spica, del cual uno de sus tripulantes pudo grabar los fuerabordas. Los que iban a bordo de las narcolanchas saludaron sin pudor a los que se encontraban en el barco perteneciente a Salvamento Marítimo, cuando emprendía el camino de regreso a puerto, con 16 migrantes a bordo y un fallecido, todos de origen magrebí, tras efectuar un rescate a una patera. Ésta había sido avistada a las once de la mañana por un barco de recreo y de inmediato se puso conocimiento a las autoridades. El cuerpo sin vida del migrante hallado se encontraba flotando en el agua.

El vídeo fue grabado por uno de los rescatados

En el vídeo se aprecia que tres de las narcolanchas se encuentra inmóviles, y sus tripulantes miran de pie cómo se va la embarcación de salvamento. Uno de ellos hace aspavientos con los brazos, en señal de saludo cuando se da cuenta de que podría estar siendo grabado. La imagen, a la que ha tenido acceso el Diario de Almería, fue tomada por uno de los rescatados. La cuarta neumática se marcha del lugar a toda velocidad.

Las Fórmula Uno del mar

No existe embarcación que iguale las prestaciones de potencia y velocidad que alcanzan las narcolanchas. Cada una de ellas, con 15 metros de eslora, están equipadas con cuatro motores fueraborda de hasta 300 caballos. Son capaces de alcanzar los 60 nudos (111 kilómetros por hora). Y no es la primera vez que aparecen por esta parte de la zona almeriense. Ya en marzo, tal y como hemos contado, al menos cuatro neumáticas de este tipo fueron grabadas en el mismo lugar. Trataban de refugiarse de la borrasca Nelson. En ese mismo mes, concretamente los días 3 y 9 de marzo, al menos 11 narcolanchas eran igualmente avistadas entre Níjar, San José y Cabo de Gata. La Guardia Civil consideró que, al no existir riesgo inmediato, se les monitorizaría desde tierra, con el fin de no poner en peligro a su propia tripulación, por las adversidades meteorológicas y por falta de medios.

Un negocio diversificado

De narcolanchas han pasado a denominarse 'narcopateras'. Y todo ello porque las mafias que operan especialmente en el norte de África han adaptado el modelo de negocio: de transportar droga a seres humanos. Se pueden embarcar hasta 50 personas y cada una llega a pagar hasta 15.000 euros por el viaje. Con ello, se ha creado otro oficio delictivo en la zona, la del petaquero, que es aquel que ofrece apoyo logístico con el envío de petacas de gasolina, cada una de ellas con un precio de 300 euros. Estas 'narcopateras' podrían estar haciendo más acto de presencia en el sureste español tras la mayor presión policial que han sufrido en el Campo de Gibraltar. Además, se destaca, a diferencia de las pateras, que los desembarcos son violentos, dejando varios muertos por ahogamiento o fuertes golpes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com