Aparece una vaca muerta en la orilla de playa Lambra, en La Graciosa

Los habitantes y turistas de La Graciosa no dan crédito a lo que ven en la orilla de una de las playas del noreste de la isla. Una vaca muerta que lleva desde este miércoles en la playa de Lambra, al norte de la isla de La Graciosa.

Las olas rompen en el cadáver del animal que se encuentra varado justo en la orilla. No está muy claro cómo ha podido llegar hasta allí, aunque se baraja la hipótesis de que el animal viajara en un buque de transporte de ganado y al morir fuese lanzado al mar para evitar generar un problema de contagio de enfermedades al resto de cabezas de ganado.

Las corrientes marinas que confluyen en las playas del norte de La Graciosa, hacen de estas un auténtico embudo de micro plásticos y todo tipo de basura que llega desde diferentes puntos del mundo, sobre todo del sur de Europa y el norte de África. Por lo que el cadáver del animal pudo ser arrastrado por las corrientes hasta la Playa de Lambra. Pero lo más sorprendente es que los restos mortales llevan varados en la orilla desde hace dos días sin que nadie se haya responsabilizado hasta el momento.

Todo ello en pleno mes de agosto, con unas temperaturas extremadamente altas, en plena alerta por temperaturas máximas, que aceleran la descomposición del animal con lo que ello genera en cuanto a malos olores, bichos y contaminación.

"La vaca aparece el miércoles, estamos en un momento en el que hay reboso y calor y se empiezan a ver signos de descomposición", dice un vecino.

Al parecer, las instituciones no se ponen de acuerdo sobre a quien le compete retirar los restos mortales del animal, ya que tanto el Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote, como el Cabildo de Lanzarote, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales y el Gobierno de Canarias tienen competencias en distintas materias en la isla de La Graciosa.

"Lo que extraña es que no se haya retirado, si no el miércoles, por lo menos ayer o esta mañana, porque tenemos por delante el fin de semana y es una zona donde va la gente a la playa, pasa gente en bicicleta… Y nos parece extraño que no se retire", explica este vecino.

La playa de Lambra es una de las zonas de naturaleza salvaje de La Graciosa más visitadas por los turistas, una playa que presenta un contraste entre las rocas negras volcánicas y el blanco de la fina arena de la costa y de las dunas que caracterizan la zona, una de las más visitadas, ya que en verano aumentan las peticiones de excursiones en los característicos jeep safari que recorren la isla.

Los turistas, en estos días llegan a diario a La Graciosa, en el ferry procedente de Lanzarote, y la octava isla llega incluso a triplicar su población, convirtiéndose en uno de los destinos más demandados de Canarias.

Esta no es la primera ocasión en la que aparece un ejemplar de vaca muerta en aguas cercanas a Lanzarote. El pasado mes de junio aparecía otro cadáver flotando a la deriva cerca de la playa de Las Cucharas, en la localidad turística de Costa Teguise.

