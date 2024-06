El Gobierno avanza en la modificación de la ley para el reparto de menores migrantes en Canarias

El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias están trabajando conjuntamente en una propuesta de modificación de la Ley de Extranjería, que tiene como objetivo gestionar el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas de manera más equitativa y efectiva. Esta iniciativa surge en respuesta a la creciente presión migratoria que afecta especialmente a Canarias, Ceuta y Melilla.

Real Decreto o Proposición de Ley

La reforma de la Ley de Extranjería incluirá la derivación obligatoria de menores migrantes no acompañados hacia otras comunidades autónomas cuando la capacidad de acogida en Canarias supere ciertos límites. Este principio de acuerdo también contempla compromisos de financiación para las comunidades autónomas receptoras, que se detallarán en la próxima conferencia sectorial.

La forma de Real Decreto es la preferida por el gobierno canario ya que sería la más rápida, sin embargo, desde el ejecutivo nacional consideran que la forma de Proposición de Ley tiene más solidez jurídica y una vez aprobada es más difícil que pueda tener trabas en su entrada en vigor.

Vox se opone al reparto

Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversias. Junts ha anunciado que votará en contra de la reforma si no se incluye una disposición que exima a Cataluña de la obligación de acoger a menores migrantes. Junts argumenta que está negociando el traspaso de competencias en materia de inmigración y no puede aceptar una norma que les obligue a acoger un número determinado de menores.

También Vox, que gobierna junto con el Partido Popular en cinco comunidades autónomas, ha manifestado su disconformidad con el reparto de menores hacia otras comunidades que no sean los territorios frontera, algo que el ministro Torres califica de "ilegal, ya que va contra la ley de la Unión Europea".

El apoyo del PP es clave

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que "no se podría entender" un voto contrario del Partido Popular (PP) a esta reforma, dada la urgencia y la situación crítica en Canarias. Montero ha resaltado la responsabilidad del PP, especialmente porque gobierna en Canarias y está al tanto de la situación desbordante que se espera empeorar en verano.

El ministro Torres ha apuntado que el apoyo del PP es necesario, no sólo por su voto en el Congreso sino también por el hecho de que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas que deben estar conformes con el texto.

Convocatoria de la Conferencia Sectorial

Canarias será el escenario de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para abordar el problema. El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, ha extendido la invitación a esta conferencia al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

En este contexto se podrá revisar el texto ante la presencia de todas las comunidades y Torres espera "salir de la conferencia con un texto definitivo que pueda ser votado en el Congreso de los Diputados".

