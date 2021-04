Antonio Zapatero exige al presidente del Gobierno que pida disculpas: "Que me presente qué datos tiene de Madrid"

"Lo que le pediría el presidente de gobierno es que por favor alguien se ponga el mando" ha asegurado Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad madrileño. Uno de los periodista ha preguntado en la rueda de prensa cuál era la opinión del viceconsejero de sanidad madrileño sobre las dudas sobre los datos de Madrid que al parecer, el presidente del Gobierno había mostrado en un corrillo en su visita en África. "Que el presidente del gobierno diga a eso, lo que le pido es que pida disculpas. Le exijo que pida disculpas. Es decir, nos parece que en el contexto que estamos en la pandemia, que a tres semanas de unas elecciones, de repente el presidente del Gobierno nos diga a la Comunidad de Madrid que los datos que tiene él no se ajustan a datos reales, le pido y casi le exijo, con todo el respeto, que me presente qué datos tiene él. Y si no tiene datos diferentes le pido por favor que pida excusas a la mayor brevedad posible porque esto lo que hace es volver a aumentar el periodo de confusión".

Críticas por AstraZeneca

"¿Cuál es el criterio técnico? Queda clara la posición de Madrid" ha remarcado Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad madrileño, sobre la vacunación con AstraZeneca.

"En cuanto a la confusión creada por el Gobierno. Yo mismo me vacuné en el Hospital Zendal. Teníamos programados de 29.000 personas pero los vacunados fueron un 30%. Este episodio de confusión que se ha creado estos últimos días trae como consecuencia directa la disminución de ciudadanos que se vacunan. Un Gobierno tienen que hacer justo lo contrario, tiene que fomentar vacunación y no crear confusión" ha afirmado el viceconsejero de salud madrileño.

Sobre Sputnik

Sobre la posible negociación con Rusia para obtener la vacuna Sputnik, el viceconsejero de sanidad de la CAM ha afirmado que "el Gobierno autonómico de Baviera o Alemania van a comprar. Así que insto al Gobierno presione a la Agencia Europea del Medicamento para poder disponer cuanto antes de esta vacuna cuyos efectos o resultados son francamente buenos".

"La comunidad de Madrid no sabe todavía las vacunas que va a recibir la semana que viene. Si no sabemos las vacunas que vamos a recibir la semana que viene ¿podemos hablar de cómo va a estar vacunada la población de Madrid dentro de tres meses? simplemente lo dejo ahí". ha remarcado Antonio Zapatero en rueda de prensa.

Prórroga de las restricciones

Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad madrileño, ha comunicado la prórroga de las medidas durante 14 días más. "La incidencia esta aumentando levemente en la CAM y en todas la comunidades. Estamos recogiendo sin duda los efectos de la Semana Santa y del cierre perimetral. Hay que evitar el impacto y el aumento de casos. El mensaje que lanzamos es de máxima prudencia. Se prorrogan durante 14 días más las restricciones. El 80% de los contagios de covid se producen en el ámbito familiar".

"17 zonas básicas de salud y 25 localidades. La CAM sigue actuando contra el coronavirus. Respecto a las vacunas, me parece importante repetir la oposición de Madrid. Comienza a funcionar un nuevo punto de vacunación masivo, el Wizink center" ha anunciado Zapatero que ha añadido que la cepa británica "es la predominante, hasta el 80% en la Comunidad".