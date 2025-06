Antonio Catalán, fundador de AC Hoteles: “Crecerá el turismo de naturaleza y de interior, la aglomeración en algunos puntos de la costa española es un disparate”

Lo que empezó hace casi cuatro décadas como una promesa personal se ha convertido en una de las tradiciones más consolidadas del Camino de Santiago.

“Siempre emociona llegar a Santiago. Me emociono lo mismo que el primer día. La primera la hice con 24 años, con mochila… entonces no existía prácticamente el Camino”.

Hace 35 años, una de las hijas de Antonio Catalán sufrió un grave accidente de coche cuando apenas era un bebé. El empresario hotelero hizo la promesa de que volvería hasta Santiago si la pequeña se recuperaba. Así lo hizo y así lo ha cumplido todos los años, sin faltar salvo por la pandemia

Antonio Catalán cruzó la meta de la XXXV edición de la Ruta Xacobea AC Hoteles, acompañado de un pelotón formado por más de 70 ciclistas, directivos de Marriott International, ejecutivos, empresarios, políticos y deportistas, que, durante seis etapas, recorrieron más de 800 kilómetros desde Tudela hasta Santiago.

Cuidado con los desequilibrios

Catalán aprovechó este escenario simbólico para reflexionar sobre la evolución del turismo en España. “Sigue siendo mi lema: nos sobran clientes y nos falta precio. Hemos apostado por hoteles de lujo, y desde la pandemia contamos con una clientela internacional muy fuerte. La gente quiere salir, vivir. Ahorrar ya no está de moda”, asevera.

Sin embargo, advierte sobre los desequilibrios estructurales que amenazan el crecimiento sostenible del turismo, especialmente en lo que respecta a la vivienda. “Es necesario que la administración regule los pisos turísticos. Muchos son ilegales. Pero ese no es el único problema. El verdadero problema es que no se construye. En Madrid se necesitan 200.000 viviendas para que la gente joven pueda vivir. En Ibiza y Mallorca pasa lo mismo. Tenemos la mejor generación de jóvenes, la más preparada, y les estamos dando las peores oportunidades. Se terminan marchando”.

Apuesta por turismo sostenible y destinos con identidad

En contraste con el turismo de masas, Catalán defiende una apuesta clara por el turismo de naturaleza y destinos con identidad propia. Galicia, asegura, es un ejemplo. “Galicia está de moda. A mí me encanta. Me convence mucho más este tipo de turismo. Creo que crecerá. No tengo nada contra Benidorm pero cuando veo las imágenes de algunas playas pienso que hay que ser muy valiente para ir. La aglomeración en algunos puntos se la costa española es un disparate”

Reconoce aún así que el Camino también se ha ido saturando con los años y que sería necesario seguir reforzando su desestacionalización. Según sus previsiones, este año España superará los 100 millones de turistas, con un crecimiento del 8% en llegadas desde Estados Unidos.

