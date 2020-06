Andalucía estrena 3.000 nuevos vigilantes de la playa que harán cumplir las normativas contra el coronavirus

Los nuevos vigilantes de la playa de Andalucía han empezado este lunes a trabajar. Son unas 3.000 personas que estaban en el paro y ahora pasarán a cobrar 1.900 euros netos al mes encargándose de las playas todo el litoral andaluz.

En el Puerto de San María de Cádiz, por ejemplo, serán 78 los trabajadores encargados de que se cumplan las normas de seguridad. Entre sus funciones estarán indicar los accesos a la playa, recordar el uso de la mascarilla en las zonas comunes y asegurarse de que las colas se hacen siguiendo las señales que hay en el suelo.

Aseguran que confían en el buen talante de los bañistas, pero si hubiera alguna incidencia tendrían que comunicarla a Protección Civil o Policía Local.

Sara ya vigila la playa de Marbella y ha cambiado la pizarra por el mar: "Estaba de profesora interina". Sus planes eran ser camarera este verano: "Lo que me quedaba era dedicarme a hostelería, que este verano está siendo bastante incierto, pero es a lo que me he dedicado otros veranos".

Alfonso, por su parte, ya tenía el contrato firmado como primer oficial de un barco pero "el sector turístico se vino abajo y ese contrato se anuló".

Reportarán incidencias en una App

Pilar llevaba en el paro dos años y ahora, sin embargo, está "muy contenta". A Juan, en cambio, le quedaban pocos días de contrato: "Era administrativo en una oficina y he aprovechado este momento para disfrutar de la playa este verano". Lo hará con un salario de 1900 euros netos mensuales.

Controlan el aforo e informan a los bañistas para que mantengan la distancia de seguridad y cumplan la normativa. Con una aplicación de móvil reportarán las incidencias para que las playas andaluzas sean completamente seguras.