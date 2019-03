Un anciano busca una esposa "de hasta 37 años" prometiendo 400.000 euros de herencia

El anuncio clasificado apareció al menos en un diario catalán "Regió7" con este texto: "Señor mayor desea amistad con señorita hasta 37 años, no fumadora, buena presencia, sensible, amante naturaleza. Dejo herencia".

El anciano vive en Manresa y ha declarado a El Confidencial que "el trato es que nos tenemos que casar porque yo quiero estabilidad. Quiero una relación normal, tener compañía y que me cuiden. También tengo necesidades. Si no me lo da, tendré que buscar a otra persona". Y qué da a cambio: "Les doy seguridad económica. Soy una persona muy activa, me cuido mucho y eso les gusta cuando me conocen".

Aunque confiesa que ya ha tenido relación con otras mujeres jóvenes, claro que todas extranjeras, no se hace ilusiones. La comida se la hará él, por si acaso, y avisará al servicio de atención a las personas mayores para que lo visiten y estén atentos o le hagan análisis si ven algo raro.

El anciano posee un piso céntrico y una finca con árboles frutales, cobra una pensión de 1.800 euros. y no quiere dejárselo a los hijos porque se han portado mal con él. Su patrimonio lo calcula en 400.000 euros.

La elección la resolvió en 24 horas. Entre las que respondieron a su anuncio escogió a una mujer cubana, divorciada, con dos hijos y de 38 años. Han quedado de verse para conocerse, para darse un tiempo. Si no funciona anuncia que lo volverá a intentar porque no se resigna a estar como sus otros conocidos, "desesperados, que se pasan el día ahogados en un vaso de agua".