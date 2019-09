La acusación particular, el abogado de los padres de Gabriel Cruz, pide que consten sus preguntas aunque Ana Julia Quezada ya ha mostrado su intención de no contestarle. Francisco Torres pregunta cómo es posible que el niño tuviera una hemorragia cerebral masiva si no le golpeó e insinúa que Ana Julia pudo usar plantas venenosas para envenenar al niño.