Almeida será padre junto a su esposa: "Pronto seremos tres en la familia"

José Luis Martínez-Almeida, de 49 años, y Teresa Urquijo, de 28, se casaron el pasado mes de abril en una ceremonia celebrada en la iglesia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, ubicada en la calle Serrano de Madrid. El enlace contó con la asistencia de destacadas personalidades, incluyendo al rey emérito Juan Carlos I. Ahora, el alcalde de Madrid ha anunciado que será padre.

La noticia ha sido compartida por Almeida a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado una fotografía en la que aparece sonriente junto a su mujer Teresa, acompañada del mensaje: "Pronto seremos tres en la familia". La publicación rápidamente se ha llenado de felicitaciones y muestras de cariño por parte de seguidores y figuras públicas.

Desde su boda, Almeida ha expresado en diversas ocasiones su deseo de formar una familia. En una entrevista concedida en octubre de 2024, el alcalde manifestó su ilusión por convertirse en padre, aunque reconoció que le hubiera gustado serlo a una edad más temprana. "Me encantaría ser padre. Me hubiera gustado serlo con más tiempo, yo sé que por cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos", confesó hace unos meses.

La noticia del embarazo ha generado numerosas reacciones en el ámbito político y social. Figuras destacadas del Partido Popular, como Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, han expresado sus felicitaciones a la pareja. "Muchas felicidades a ti y a Teresa, José Luis. Acabáis de emprender el camino más bonito que existe", ha escrito Feijóo en redes sociales.

Además de su vida personal, Almeida continúa desempeñando sus funciones al frente del Ayuntamiento de Madrid. Recientemente, durante su visita a la Feria Internacional de Turismo, destacó el crecimiento turístico de la capital y señaló que "lo mejor para Madrid está por venir". El alcalde resaltó que la ciudad es un "puerto de refugio" y uno de "los lugares en los que en estos momentos en el mundo hay que estar".

También, ha destacado que Madrid es uno de los pocos lugares donde se puede "mirar con optimismo" al futuro y "con esperanza". Algo que "no es una impresión, no es triunfalismo y no es subjetividad", ya que lo respaldan los datos. "Somos el segundo mejor destino turístico urbano del mundo", ha señalado.

Ahora, la llegada de su primer hijo representa un nuevo capítulo en la vida de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, que afrontan esta etapa con entusiasmo y alegría. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los ciudadanos madrileños, que han expresado sus mejores deseos a la pareja en esta nueva aventura familiar. "¡Enhorabuena Alcalde!, ¡Un abrazo a toda esa familia maravillosa!" o "¡Enhorabuena, qué alegría!", han sido algunos de los comentarios que ha recibido el alcalde en sus redes sociales.

