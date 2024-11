Almeida: "Mazón ha perdido confianza en la sociedad valenciana; él lo sabe cuando reconoce los errores"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha visitado el programa de 'El Hormiguero' de Antena 3 y ha invitado a los políticos a hacer una reflexión porque la sociedad cada vez ve la política "más lejana".

"Tenemos que hacer una reflexión de qué estamos haciendo con la política (...) es obvio que no somos capaces de conectar con la sociedad", manifestaba nada más comenzar el programa presentador por Pablo Motos.

Además, el alcalde madrileño considera que el principal problema de cometer un error es "no reconocerlo" porque asegura que es "imposible" solventar un error si no se admite que se ha cometido. "Los ciudadanos son capaces de aceptar que cometemos errores, estoy convencido, lo que tenemos es que saber explicarlo".

Almeida asegura que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha llamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras la tragedia de la DANA que ha dejado más de 200 muertos. Cree que es Sánchez quién debería haber telefoneado a Feijóo porque es quién está ejerciendo de presidente al frente del Gobierno de España.

Almeida, sobre el discurso de Mazón

Durante el discurso de Carlos Mazón en Les Corts no se anunciaron dimisiones. El cese ha llegado después. Mazón ha cesado a Nuria Montes por sus declaraciones durante la DANA y ha nombrado Marián Cano consellera de Innovación, Industria y Turismo.

"Reconoció errores y dio la cara", ha dicho el alcalde Almeida al ser preguntado por el discurso de Carlos Mazón para explicar la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre. "No debe ser fácil en una situación de esas características cuando sabes que estás siendo discutido y hay mucha gente en la calle que piensa que te tienes que ir...", añade.

Destaca que en estos momentos, lo más importante en Valencia es la reconstrucción de todos los municipios afectados por la riada. "A Mazón le apoya el PP porque entendemos que la prioridad es la reconstrucción de Valencia" , explica. Aunque asegura que Alberto Núñez Feijóo fue muy claro en su discurso en la Junta Nacional del PP al decir que no son admisibles "más errores".

"Cuando uno ha perdido confianza y, es obvio que Carlos Mazón ha perdido cierta confianza en la sociedad valenciana, eso es indiscutible y el propio Carlos Mazón lo sabe cuando reconoce los errores y sabe que ahora empieza una parte extraordinariamente importante, que es la de la reconstrucción, y que ahí él ya no puede fallar", explica José Luis Martínez-Almeida. Y recuerda la premisa del líder del PP: ya no hay más margen de errores, "no se pueden cometer más equivocaciones".

"Tomemos nota, si los votantes del PP, PSOE, Compromís y Vox -los cuatro principales partidos que están en las Cortes Valencianas- son capaces de limpiar sin preguntar a quién votaban, nosotros tenemos que ser capaces de abordar la reconstrucción sin preguntarnos ni mirar al otro", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com