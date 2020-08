Establecimientos hosteleros adelantan su cierre para evitar imprudencias de los clientes frente al coronavirus

Las hostelería es uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus. Se estima que este sector dejará de ingresar 67.000 millones de euros por la pandemia. Además, se calcula que 55.000 establecimientos cerrarán definitivamente.

Muchos dueños de establecimientos hosteleros aseguran que es muy difícil controlar las medidas de seguridad ya que se enfrentan algunas situaciones en las que los clientes no se ponen la mascarilla en la mesa, forman aglomeraciones o disputas. Por este motivo, algunos han decidido cerrar antes de tiempo, aunque pierdan dinero, para no enfrentarse a estos problemas.

"Se adelantó un poco el cierre", explica una trabajadora. "Gente que vienen de una lado para otro, se quitan la mascarilla o la dejan caer", explica otro trabajador. Son algunas de las situaciones a las que se enfrentan los hosteleros, que se agravan cuando cae la noche: "Las horas más complicadas de la noche intentamos evitarlas", afirma otro.

Los dueños se sienten impotentes e incapaces de controlar a todos los clientes: "Ellos se piensan que, una vez que están en el bar, no hay peligro, que el bar está inmunizado", asegura un hostelero. Algunos han decidido tomar sus propias medidas: Gaily ha puesto en la pizarra del menú que, quien no lleve mascarilla, no le atiende: "Si hay alguna persona que no lleva mascarilla, no hay servicio". Alfonso ha conseguido que, en su local, los clientes cumplan: "Aquí lo cumplimos todo a rajatabla. Lo que no me gusta es lo que veo alrededor, un desmadre total", explica.

Algunos clientes aseguran que, en determinados establecimientos, las normas no se cumplen: "Estaban las discotecas llenas, las medidas no se cumplían, dentro la gente no tenía mascarilla y la gente hacía lo que le daba la gana", explica un cliente.

La mitad de los hoteles en la Costa del Sol cerrarán en los próximos meses

Esta es la dura previsión que han hecho los hoteleros de la Costa del Sol, la mitad de los hoteles de la zona cerrarán en los próximos meses. Los empresarios dicen que dependen mucho del turismo internacional y que va a ser imposible alcanzar las cifras de ocupación de otros años.