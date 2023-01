Alerta por la falta de pediatras en España: 600.000 niños no tienen un médico asignado

La sanidad está ensombrecida por la falta de personal médico. Hasta 600 mil niños no tienen un pediatra asignado, lo que lleva a que muchas familias tengan que acudir a la sanidad privada. Las malas condiciones laborales podrían ser el motivo de que no se cubran las plazas vacantes.

Para protestar ante esta situación, son muchos los padres y madres que han salido a la calle para quejarse por la falta de Atención Primaria infantil. Unas protestas a las que tampoco han faltado los principales afectados: los niños.

En Tebas (Málaga), por ejemplo, las concentraciones llevan sucediéndose desde octubre. Los vecinos se quejan del recorte que han tenido en horas de pediatría en los centros de salud y critican que "algo así no ha existido nunca en este municipio". "Se ha recortado hasta en un 50% las horas de atención en pediatría", contaba Cristóbal Corral, alcalde de Tebas.

Largas listas de espera

La imposibilidad de acceder a la citación médica es cada vez mayor. "A lo mejor hay cita, 10 o 15 días después", se lamentan los padres de los niños, quienes 'cruzan los dedos' para que sus hijos no se pongan malos. "No te pongas malito, que hasta el miércoles no viene el pediatra", le dice un vecino de Tebas a su hijo.

La situación es similar en toda España. En O Grove (Pontevedra) los vecinos tienen que trasladarse para poder ir al pediatra. "El médico está a 40 o 45 minutos de distancia, que para una urgencia vital es un problemón", explica una afectada. El médico de esta localidad está de baja y nadie ha cubierto la plaza.

Las cifras empeoran

Guillermo Martín, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatras, expone la realidad de esta situación: "Cada vez se atraen menos pediatras a la Atención Primaria".

Salamanca es otra de las ciudades en las que también notan la fuerte falta de pediatras. Allí, los habitantes tienen que ir al centro de la ciudad para poder tener una consulta. Un panorama que ha obligado a muchas familias ha decantarse por la sanidad privada. Sin embargo, o bien hay quien no puede permitírselo o bien a quien le supone un problema económico añadido. Así, no solo se ve afectada la salud de los niños, sino también la economía de los hogares.

Sin acuerdo

La reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga de Atención Primaria de diciembre no llegó a un acuerdo. Las movilizaciones de los médicos y pediatras de la Comunidad de Madrid se paralizaron hasta el 11 de enero según el sindicato Amyts.