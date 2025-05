La alergia primaveral, protagonista de la viñeta de Alfredo Boto

La llegada de la primavera es sinónimo de floración y de buen tiempo pero también de alergias.

Además, este año, las lluvias intensas de las últimas semanas están complicando aún más la situación de los alérgicos al polen y de 8 millones de personas en España, lo que significa un 15% de la población.

Con las lluvias, esas plantas y árboles han florecido mucho antes y, además, las fuertes rachas de viento han movilizado en gran medida ese polen producido y que afecta tanto a los alérgicos.

Los estornudos, picazón en la nariz y garganta, ojos llorosos... son estos días la tónica predominante y que obligan a varios a permanecer en casa y no salir a la calle para así no estar en contacto con el polen. Una situación que dibuja Alfredo Boto en su viñeta gráfica, donde se aprecia a una alérgica encerrada en su "burbuja" para no contactar con el polen.

Tipo de alérgenos

Se llama alérgenos a las sustancias capaces de provocar respuestas alérgicas. Son sustancias extrañas al cuerpo humano, y en ocasiones se dice que son inofensivas, pero no lo son, pues muchas tienen acciones químicas dañinas sobre el organismo.

Casi cualquier sustancia puede ser alergénica: alimentos, medicamentos, sustancias que flotan en el aire y se respiran, como el polen, los hongos, las partículas de ácaros, sustancias que se tocan, materiales utilizados en diversas profesiones... Hay algunas que son muy frecuentes, y que se comentan con más detalle en otras zonas de esta página web. Algunas son muy poco frecuentes y puede ser difícil identificarlas.

Según un estudio realizado en hospitales de la Sociedad Española de Inmunología Clínica Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), el aumento del CO2 en el aire que respiramos está incrementando y agravando las alergias, ya que "está condicionando el tipo de alérgenos".

¿Es frecuente la alergia?

Se calcula que una cuarta parte de las personas de los países desarrollados tienen alguna alergia. Los síntomas que causa a veces son muy intensos y evidentes, y otras veces pasan desapercibidos y apenas causan molestias. La alergia ha aumentado muchísimo en los últimos 20-30 años, y no se sabe si seguirá subiendo más aún.

¿Por qué ha aumentado la alergia?

No se sabe bien. La alergia depende de la genética y el ambiente. La carga genética no puede haber cambiado en sólo 20-30 años, así que las razones deben ser ambientales. Hay diversas teorías sobre la acción de la alimentación, las infecciones, la contaminación, etc. La alergia es más frecuente en los países desarrollados que en los no desarrollados, de modo que se echa la culpa al “modo de vida occidental”.

¿Contra qué cosas se desarrolla alergia?

Las personas desarrollan alergia contra aquellas sustancias con las que tienen contacto. La alergia no está presente al nacimiento, sino que se desarrolla con el paso del tiempo, y frente a las sustancias que están en el ambiente de esa persona.

Es más frecuente en niños y adolescentes que a otras edades, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Hay algunos casos en que la alergia se desarrolla durante el embarazo del bebé y a los pocos días aparecen ya los síntomas de alergia; posteriormente puede aparecer a cualquier edad, incluso en personas ancianas.

