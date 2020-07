Alejandro Contreras, vigilante agredido en una estación de tren de Barcelona: “Puse mi mano para que no me diera y me golpeó tres veces”

Los pasajeros de la estación de Sant Celoni, en Barcelona, no se podían creer lo que estaban viendo. Y es que una mujer, sin billete ni mascarilla, se intentó colar en un tren. El vigilante de seguridad de la estación en eses momento, Alejandro Contreras, trató de frenar a la mujer y ésta le robó la porra y le agredió con ella.

"Conforme se me vino, me dio un bocado en el cuello. Me iba a dar en la cabeza, puse mi mano para que no me diera y me golpeó tres veces. Me siguió agarrando de la camiseta, me arañó todo entero", explica Alejandro.

Las agresiones y altercados, habituales en las estaciones de cercanías

Los usuarios dicen que estas escenas son habituales en las estaciones de cercanías de Barcelona.

"Hay altercados cada dos por tres, todas las semanas pasa algo", cuentan algunos de lso viajeros presentes en el momento de la agresión.

En esta ocasión el vigilante tuvo que ser atendido por heridas leves y ha presentado una denuncia contra la mujer.