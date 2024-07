Los alcaldes de la Sierra Sur de Sevilla se encierran por la falta de personal sanitario: "Para casi 18.000 habitantes hay 4 médicos"

Martes, 10 de la mañana. Diputación de Sevilla. Allí han quedado 21 alcaldes de los municipios de la Sierra Sur sevillana. Se disponen a encerrarse 24 horas dentro de la administración provincial. Pasarán allí la noche para protestar por lo que consideran "un desmantelamiento de la sanidad pública en su comarca". Su objetivo es exigir a la Junta de Andalucía una solución ante la que consideran "alarmante falta de médicos en la zona". Junto a ellos, miembros de Marea Blanca, secundan la concentración.

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, expone a Antena3 Noticias la situación que sufren en su distrito sanitario. "Hay centros de salud que llevan meses sin abrir por la tarde, prácticamente en la totalidad de los centros de salud no se puede pedir una cita para atender al paciente desde hace meses, sólo se atienden urgencias y estas urgencias copan todo el tiempo de los profesionales".

La regidora habla de población desamparada y médicos desbordados, "la población no puede ir al médico a por los resultados de una analítica, salvo que vaya por urgencias, por supuesto no hay pediatría". "Para la población de Osuna que somos casi 18.000 habitantes ahora mismo solamente hay 4 médicos" por lo que lamenta la alcaldesa de Osuna que los pacientes no están siendo diagnosticados, ni reciben el tratamiento, ni les hacen los controles oportunos.

De los 24 municipios que forman el Distrito Sanitario de Osuna, sólo 21 alcaldes participan el encierro de 24 horas en la Diputación de Sevilla. Fuera de cámara, otros regidores cuentan que los alcaldes que no participan en esta protesta son los que pertenecen al Partido Popular, aunque aseguran "apoyan la causa".

Asimismo, para trasladar a los medios la falta de facultativos que padecen en la Sierra Sur de Sevilla, lo ejemplifican con datos. Por ejemplo, denuncian que hay zonas en los que en las que para atender a 44.000 personas sólo hay 17 facultativos, o sólo un pediatra para 55.000 habitantes. Además, que hay localidades en las que sólo hay atención médica si el facultativo quiere hacer horas extra. En este distrito sanitario, calculan que faltan la mitad de los médicos necesarios para atender a una población de unas 180.000 personas.

El miércoles a las 10 horas, culminarán su encierro y se manifestarán, apoyados por sus vecinos y miembros de Marea Blanca, hasta llegar al Palacio de San Telmo, sede del gobierno autonómico al que le exigen una respuesta. “No vamos a parar hasta que pongan solución en una zona a la que denominan de difícil cobertura” afirma Rosario Andújar.

"Ayer atendí a 70 pacientes"

Nieves, es residente de cuarto año de medicina de familia en el centro de salud de Osuna. "En mi centro de salud tenemos unos 10 médicos de los cuales estamos en plantilla unos 5 o 6", asegura mientras recuerda que Osuna tiene 18.000 habitantes.

"Insoportable, lo que nosotros vivimos día a día es insostenible en el tiempo. Ayer vi a 70 pacientes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde... parando 8 minutos", explica la médico.

“Directamente no hay cita, en julio y agosto las agendas están cerradas, nada más que se ven a pacientes de urgencia. Una persona no puede coger cita con su médico de cabecera hasta dentro de 2 meses. Entonces ver los resultados de una analítica o renovar la medicación no son urgencias, pero es la única manera que tienen los pacientes de ver a un médico", relata Nieves. "Es entonces cuando se saturan las urgencias del hospital, que también está saturado".

“No hay pediatras en el área. Son médicos de familia pasando pediatría", asegura la doctora.

Sobre su contratación responde a Antena 3 Noticias, "los contratos normalmente son mensuales. Yo soy de Sevilla, vivo a una hora... ¿quién se quiere quedar en un sitio, a una hora de su casa, en la que ves al doble de pacientes que en otra área y con contratos mensuales?", se pregunta esta médico residente.

