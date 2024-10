Alarma entre los vecinos de Bergondo por una oleada de robos: "No son profesionales del robo"

Hace ya unos días que en Bergondo, en la provincia de A Coruña, no se habla de otra cosa. En el pueblo se han sucedido varios robos en distintas casas. Carrio, Carro, Covas, Cortes, Saioso y San Cidre son algunas de las zonas más afectadas, todas ellas rurales. Eso sí, estos sucesos han llegado a los oídos de todos los residentes del municipio y no dejan a nadie indiferente. No hay nadie que no conozca un caso o no lo haya oído últimamente. En mayor o menor medida, quien tiene o no alarma en su hogar, todos los vecinos están preocupados.

"Son prácticamente hurtos de cosas que quedan fuera de las casas", dice un vecino. "Son cortacéspedes u objetos así", explica. Sin embargo, la mujer que toma café con él apunta que también han entrado en el interior de varias casas y que han robado comida. "Algunos deben de tener necesidad", apuntan. Todos han escuchado que han entrado en jardines a robar objetos del exterior, al igual que en el interior de varias casas mientras los dueños dormían.

"No son profesionales del robo", cuenta este mismo vecino. "Intentaron robar en una casa donde las cámaras captaron el reflejo de su cara perfectamente y, de hecho, él siguió igual", explica entre risas. Se sabe que algunos vendieron varios objetos en aplicaciones de venta online.

Algunos de los afectados

A uno de estos vecinos afectados le han robado un cortacésped. Días después, encontró un anuncio en la conocida aplicación de compra-venta Wallapop. Pronto se dio cuenta de que era la suya. Quedó con él y lo acompañaron las fuerzas de seguridad, a las que puso en antecedente. Cuando llegó al encuentro con el vendedor del objeto robado, el hombre se dio cuenta de que el ladrón había sido su vecino.

A Javier, del bar Os Condes (cerca de la oficina de la Policía Local), le intentaron entrar a la fuerza hace dos noches en su local. "Forzó la puerta del almacén, pero por suerte tenemos muchas cámaras fuera y dentro, así que al ladrón se le va a reconocer perfectamente, porque además se encienden las luces de fuera cuando suena la alarma", apunta el hombre. Ha quedado ya con las fuerzas de seguridad para ver con ellos las imágenes. Aunque el que más y el que menos, todos intuyen quién puede ser el ladrón.

A otra vecina afectada le entraron en su domicilio de noche, mientras dormían. El ladrón entró por la planta de abajo y se quedó en ella cogiendo todo lo que podía. La afectada relata que tiene mucho miedo, ya que, ahora que el ladrón tuvo una noche entera para inspeccionar la casa, teme que vuelva a por algo de más valor.

De momento la investigación sigue su curso. En ella participa la Guardia Civil de Abegondo, colaborando también la Policía Local de Bergondo. Lo que se conoce a ciencia cierta es que uno de los ladrones (si es que hay más) es residente en una aldea del ayuntamiento coruñés.

