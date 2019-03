El 8 de agosto, el día más feliz del año según una encuesta

La plataforma de ventas flash Mequedouno realizó una encuesta a más de 1.000 internautas, para determinar el ‘Día más feliz del año’ en contraposición al 'Blue Monday', tercer lunes del mes de enero, considerado el día más triste del año, al coincidir con un periodo gris y oscuro en que los buenos propósitos del nuevo año han pasado a mejor vida. Según la consulta realizada, el segundo sábado del mes de agosto es el día ‘más feliz del año’.

La confluencia de fin de semana, periodo de vacaciones o buena climatología han resultado determinantes para señalar el día 8 de agosto como la mejor jornada del año. El 46% de los usuarios considera el sábado como su día preferido de la semana. El verano es la mejor estación del año para el 50% de los encuestados y por lo que se refiere al mes, agosto es indiscutiblemente el preferido, y su segunda semana la mejor época.

De la encuesta también se desprende las claras posiciones antagónicas entre el mejor y el peor día del año, que se ven representados en los extremos: enero vs agosto, lunes vs sábado e invierno vs verano.

Independientemente de la fecha señalada como la ideal del año los usuarios también consideran aspectos no directamente relacionados con el calendario para escoger un día ideal. En este sentido, verse agraciado con un premio de lotería o tener planes de ocio especialmente atractivos para disfrutar con sus parejas, familia o amigos, pueden convertir cualquier día en una jornada muy especial.

Por último, la encuesta también valoró en qué medida están pendientes de sus vacaciones los españoles. La gran mayoría, 86%, afirma esperarlas pero no obsesionarse con ellas, mientras que son clara minoría los que afirman que llevan una cuenta atrás esperando a que lleguen o bien los que ni las contemplan en su día a día, ya no las necesitan