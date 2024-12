Una agencia de viajes de A Coruña deja a 300 personas sin billete para estas Navidades: "Es una gran estafa"

El goteo de personas acercándose a la agencia de viajes A&M Tours, en A Coruña, es constante. El sábado saltó la alarma cuando muchos de los que habían comprado aquí sus billetes para visitar a sus familias estas navidades, llegaron al aeropuerto y se encontraron con que no podían volar. Sus billetes no se habían emitido. No eran reales. No existían.

Las lágrimas y la desesperación de estas personas es total. “Hay historias duras, durísimas. Gente que llevaba años ahorrando, alguno no se tomaba ni un café para poder juntar el dinero, lo que están sufriendo es tremendo”, explica Marta Galindo, desde la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI). Ellos se han puesto a disposición de los afectados y están haciendo todo lo que está en su mano para darles soporte, pero reconocen que no es fácil.

A estas alturas, para algunos destinos ya no hay billetes

"Ya no solo es una cuestión de dinero, que por supuesto también es importante, pero es que hay casos de personas que han juntado vacaciones como han podido para irse un mes a casa por primera vez desde que llegaron aquí y ahora están en su casa sin poder hacer nada", continúa esta representante del sector que tiene su agencia en Vigo y que asegura estar indignada. Incluso los que quieren hacerse con otro billete lo tienen difícil porque algunos se encuentran con que no quedan.

"A nosotros nos da rabia, nos enfada mucho esto porque nuestro sector sufrió mucho durante la pandemia, logramos reponernos, tratamos de que nuestros clientes confíen en nosotros y hacemos todo lo que está en nuestra mano para ello, y una estafa como esta nos hace mucho daño”, relata. Para ella, para la Asociación, no hay duda: “Es una estafa en toda regla, como ocurre en tantos sectores hoy en día, por eso estamos poniendo todo de nuestra parte para apoyar a estas personas".

La agencia dice que la responsable es la empresa mayorista

Desde el sábado hay ya cerca de 300 personas que se han visto en esta situación y no descartan que sigan apareciendo más. Las dos personas que se encontraban en las oficinas de esta agencia en el momento en el que explotó la bomba no tenían respuesta. Lo único que trasladaron a los afectados es que la responsabilidad era de la empresa mayorista para la que trabajan y aseguraban que los seguros se harían cargo de los costes.

Esta es la versión que mantienen, aunque sean pocos los que se la creen. La mayoría está convencida de que es un fraude y de que el hombre se valió de la confianza de sus clientes para estafar miles de euros.

Billetes más baratos de lo habitual para estos destinos –distintos países de América Latina y Central- pero que aún así rondarían los 800 euros. Desde AGAVI recuerdan la importancia de contrastar siempre las ofertas, pedir más de un presupuesto y fijarse bien en que la empresa de la que nos estamos fiando cumple realmente con toda la normativa vigente.

