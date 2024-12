Afectados de Paiporta sobre las ayudas de la DANA: "No nos ha llegado absolutamente nada"

A pesar de los anuncios del Gobierno y de la Generalitat Valenciana sobre los recursos destinados a la recuperación por la Dana, continúan las quejas de los afectados por la lentitud de los procesos, la falta de información y las acusaciones cruzadas entre administraciones.

Vecinos y comerciantes están desesperados porque insisten en que a ellos no les llega ni un euro. "Me quedé sin casa y ahora estoy viviendo con mi nuera y mi hijo. Aquí no llega nada. Me siento defraudada y agobiada", dice Amparo, una vecina de Paiporta, muy afectada por la catástrofe.

En situación semejante está Manolo, vecino también de Paiporta. "El suelo se hundió y ahora toca reconstruir todo. Anoche mismo miramos mi hija y yo las cuentas y no no ha llegado absolutamente nada", lamenta.

Los autónomos también están desesperados. Sus comercios han quedado arrasados y a día de hoy no les ha llegado ni un euro. "Ni rastro de nada", dice Luis.

Ayudas

El Consorcio de seguros, dependiente del Estado, se une a la extrema lentitud en la resolución de los pagos de las ayudas del propio Gobierno. Tras casi 50 días después en que cientos de miles de ciudadanos tienen sus vidas completamente rotas sólo ha abonado el 6,34% de las indemnizaciones realizadas, una cantidad irrisoria. En una nota de prensa el propio Gobierno saca pecho, pero lo cierto es que lo pagado hasta ahora da como resultado que de las solicitudes realizadas solo han sido abonadas un 6%.

Esta administración ha abonado 14.295 indemnizaciones, por un importe acumulado de 216.204.836 euros a las personas afectadas por las consecuencias de la Dana. En total, el Consorcio ha registrado 225.332 solicitudes de indemnización, de las cuales 215.136 (el 95,5% del total) se localizan en la provincia de Valencia.

En cuanto al Gobierno, las ayudas prometidas de más de 16.000 millones de euros van extremadamente lentas para los miles de afectados que siguen agonizando, muchos de los cuales ya han aclarado que si no fueran por las ayudas recibidas privadas no lograrían salir adelante.

Miles de afectados dan las gracias a los empresarios Amancio Ortega y Juan Roig porque sí han recibido de inmediato sus ayudas mientras pierden la esperanza de recibir antes de Navidad las ayudas prometidas por las instituciones, especialmente por el Estado cuya ejecución de pagos es inferior al 2% según los datos del propio Ministerio de Hacienda.

Hacienda asegura que casi 20.000 afectados ya han recibido las ayudas del Ministerio, aunque elude que la cifra estimada de afectados que podrán percibirlas sólo en Valencia ronda las 800.000 personas. Un total de 8.144 empresas han recibido ayudas por valor de 191 millones. Pero cabe destacar que en ERTE existen más de 2.000 empresas con más de 28.000 trabajadores en ERTE y existen al menos 30.000 autónomos afectados, de los que 11.739 han recibido ayudas. Un total de 249,7 millones de euros.

Último pleno

La tensión entre comerciantes y gobierno ha marcado los cerca de 90 minutos que ha durado el encuentro celebrado el pasado 29 de noviembre. Si bien la reunión arrancaba con cierta tranquilidad, la crispación fue aumentado cuando se anunciaban las cuantías de las ayudas, un importe que los comerciantes veían insuficiente. "Con eso no tengo ni para pagar la persiana", lamentaba una de las asistentes: "es la mitad de lo que me ha pagado Juan Roig". Quejas también a la "poca información" facilitada por el consistorio. "Nos hacéis venir aquí para hablar de las ayudas y luego no sabéis decirnos ni cuánto vamos a cobrar ni cuándo. Habláis del año que viene, pero eso es dentro de 20 días. ¿Cómo puede ser que un mes y medio después de la Dana todavía no sepáis el dinero del que vais a disponer para ayudar al comercio?", reprochaba el gerente de una empresa de fontanería.

