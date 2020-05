Los 13 aeropuertos de entrada a España durante la pandemia del coronavirus

Desde hoy hay habilitados 13 aeropuertos como puntos de entrada a España durante la fase de desescalada de la crisis del coronavirus. El Gobierno ha aumentado progresivamente el número de aeropuertos disponibles durante el fin de semana como puntos de entrada a España adaptados para la desescalada desde hoy. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha incluido los aeropuertos de Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche y Valencia. Estos se suman a los previamente anunciados de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca.

Ocho aeropuertos más

Los aeropuertos de Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote-César Manrique, Fuerteventura, Tenerife Sur, Alicante-Elche y Valencia también serán punto de entrada de viajeros procedentes del extranjero, según anunció el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El BOE ha dado luz verde al funcionamiento de estos ocho aeropuertos que se suman a los que ya estaban en funcionamiento Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca. El Gobierno quiere minimizar los riesgos y adopta medidas específicas para garantizar la libre circulación y así evitar los casos importados de otros países.

La cuarentena de los viajeros

Una de las últimas medidas del Gobierno durante la fase de desescalada es la cuarentena obligatoria para todos los viajeros que lleguen de fuera de España. José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha hablado sobre la fase de desescalada por el coronavirus y la cuarentena forzada para los turistas. "No podíamos permitir que hubiera circulación de extranjeros mientras a la población española se la tiene confinada. No podemos decirle a una familia de Madrid que no vaya a su apartamento de Valencia y que sí lo pueda hacer un extranjero. Teníamos que homologar".