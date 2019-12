Advierten de la circulación de billetes falsos en Ferrol

Al menos diez establecimientos de la comarca de Ferrol (Galicia) se han visto afectados por la circulación de billetes falsos de 50 euros. Se han realizado ya dos detenciones, pero no se descarta la aparición de más perjudicados y también de nuevos arrestos.

Estos billetes provienen del principal nicho de ventas mundial que hay en la actualidad. Se pueden comprar en páginas chinas de Internet tales como Joom o Wish, en las que se promocionan como "billetes de oro en papel moneda falso" y los hay de 5, 10, 20, 50 y 100 euros, en dos modelos.

Uno de ellos incluye unas inscripciones chinas y el otro lleva impreso en un lateral las palabras 'This is not legal', informando que no es de curso legal. Pero el hecho de que los billetes falsos lleven esas marcas diferenciadoras no impide que los timadores traten de 'colarlos' y, en algunas ocasiones, lo consigan.​