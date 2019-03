Activistas de Femen protestan en la Cibeles contra la 'ley mordaza'

Cuatro activistas de la organización feminista Femen se han manifestado hoy semidesnudas ante la estatua de Cibeles en protesta por la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza".

Ondeando banderas con la leyenda "desobediencia" y escrito en la parte delantera del torso "Mi nombre es democracia" y en la posterior "No ley mordaza", las activistas han hecho un llamamiento a la ciudadanía a desobedecer "porque si no tenemos miedo no podrán con nosotras ni con nosotros".

Ante el requerimiento de la policía para que se identificasen las manifestantes se han sacado el DNI del zapato y han respondido a los agentes que estaban haciendo uso de su libertad de expresión de forma pacífica.

Una de las activistas, ha señalado que han elegido la fuente de Cibeles por ser un lugar "emblemático" de la capital y estar ubicada frente al Ayuntamiento "para expresar que ejercer la libertad de expresión es un derecho humano y constitucional que no puede ser violado".

Las activistas han pedido al Gobierno que derogue "la ley mordaza", puesto que "una democracia se sustenta en el respeto a los derechos fundamentales y, sobre todo, en la libertad de protesta, de pensamiento, de prensa y en el derecho a no tener miedo al salir a la calle". Para esta organización, "esta ley no es de seguridad, sino de inseguridad ciudadana".