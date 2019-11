Accidente de Angrois: el fiscal, a favor de que se investigue el borrado de "averías críticas"

La fiscalía estima "necesario" que haya una investigación para, "en su caso, determinar la relevancia causal en el accidente" del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) del borrado de "averías críticas" por parte de Talgo que denuncia un extrabajador de esta empresa ferroviaria. A través de un escrito, con fecha del pasado 17 de octubre y que tuvo entrada al día siguiente, el fiscal, Mario Piñeiro, se pronuncia de este modo tras la información aportada por la representación de la plataforma de víctimas, que a finales de octubre entregó al juez y a la Audiencia una declaración jurada de este mecánico.

En dicha declaración jurada, el técnico, extrabajador de Talgo, asegura que directivos de esta compañía ordenaron borrar de la base de datos "todas las averías" detectadas en el convoy siniestrado el 24 de julio de 2013 transcurrida una media hora del descarrilamiento. Por su parte, Talgo aseguró que la declaración de este técnico, que fue despedido el 28 de mayo de 2018, "es falsa" y que "es técnicamente imposible eliminar" los datos sobre averías.

En el accidente murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. El titular del juzgado número 3 de Santiago que instruyó la causa cerró la investigación con dos imputados: el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif, ambos por 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Pendiente de la decisión de la Audiencia de A Coruña

El fiscal apunta ahora que no tiene "nada que oponer" a que "se deje sin efecto el auto de conclusión de previas objeto de los múltiples recursos de apelación", y es que tanto las víctimas como el abogado del maquinista, entre otras partes, recurrieron el cierre de la instrucción, algo sobre lo que la Audiencia Provincial de A Coruña tiene previsto resolver en los próximos días. No se opone a ello, según destaca, "a fin de investigar las 'averías críticas' denunciadas", si bien precisa que no entra "en otras consideraciones, como el tiempo transcurrido y la necesidad de instruir la causa en un plazo razonable", toda vez que han pasado más de seis años de la tragedia. A raíz de la denuncia, que llegó al juzgado y a la Audiencia el pasado 24 de octubre, los magistrados de esta última suspendieron la deliberación sobre los recursos presentados al cierre de la instrucción. A partir de entonces, la defensa del alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte, a quien el instructor responsabiliza de una evaluación de riesgos deficiente sobre la línea, sostuvo que la denuncia del borrado de datos sobre averías no le afecta "más allá de corroborar que la instrucción ha sido exhaustiva en cuanto a la infraestructura y no lo ha sido tanto en cuanto al resto de elemento que pudieron incidir en la producción del resultado". Renfe dijo desconocer "total y absolutamente los hechos" relativos a la denuncia de este extrabajador y el abogado del maquinista Francisco Garzón que aquel día tomó la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad advirtió de lo "grave" de la denuncia.