Un abuelo que violó a su nieta, en libertad por la ley del 'solo sí es sí'

Un abuelo que violó a su nieta, en libertad tras la aplicación de la polémica 'ley del si es si'. La madre de la víctima cuenta las circunstancias tan deplorables que están pasando.

Aprovechando la reforma del Código Penal en tramitación para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación, Moncloa ha acordado conjuntamente con el ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, introducir una enmienda transitoria para tratar de limitar los efectos de la polémica ley. Se siguen así los argumentos de la Fiscalía General del Estado y algunas Audiencias Provinciales aunque el alcance de la modificación será muy escueto.

El texto refleja de forma expresa, para evitar margen de interpretación por parte de los jueces, que las leyes más beneficiosas no suponen rebajas de penas siempre que estas sean imponibles también con la nueva legislación. Una característica que, según remarcan, ya recoge el Código Penal de 1995, pero intenta otorgarles así un mayor blindaje. La medida se ha lanzado cuando las rebajas de condenas a agresores sexuales superan ya el medio centenar.

El abuelo violador

El caso de un abuelo que abuso de su nieta es una de las crudas historias detrás de esta ley. Donde las más afectas son las víctimas. El caso del presunto violador de su nieta ha rebajado su condena en 6 meses. "Me he sentido destrozada" aseguraba la madre de la joven. "Yo no sabía que hacer con mi niña". No veo correcta esta ley" asegura la madre.

Diversos puntos de vista

La ministra de Igualdad insiste en la solidez de la Ley del Sí es Sí. Pero seguimos conociendo casos de víctimas que ven cómo se reducen las condenas de sus agresores sexuales. Ya conocemos al menos 119 casos de rebajas por la nueva ley, y 20 de ellos han salido a la calle.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anotó la posibilidad de realizar algún tipo de "ajuste técnico" a la norma impulsada por Igualdad.

La nueva ley

La entrada en vigor de la ley que liderada por el departamento que dirige Irene Montero ha generado en poco más de un mes un amasijo de revisiones de condena a la baja. Se superan ya los 50 casos y ha provocado, también una decena de excarcelaciones de presos que han visto reducidas sus condenas. Se ha producido en todo el territorio nacional.