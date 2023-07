El abogado de la víctima de la brutal violación en Igualada: "Está viva de milagro"

Las autoridades han trasladado al presunto violador de Igualada desde prisión a los juzgados para notificarle los dos delitos a los que se enfrentará en el juicio. Está acusado de agresión sexual y de intento de asesinato. Su víctima, de 16 años, pasó más de un mes ingresada. Ya ha sido procesado.

"Aquí hay una violencia totalmente desenfrenada. Es que está viva de milagro, con esto lo digo todo", ha exclamado Miquel Sàmper, abogado de la acusación popular. "Está viva de milagro", ha reiterado el abogado. "Si no aparece una tercera persona estaría muerta", ha alegado.

La brutal violación de Igualada

Las amigas de la víctima de tan solo 16 años aseguraron que la noche del 1 de noviembre salía de la discoteca Epic cuando fue asaltada. Después de ser violada brutalmente, fue abandonada inconsciente y desnuda en una calle del polígono. Un camionero la encontró y creyó que estaba muerta por el traumatismo craneoencefálico que presentaba. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y pasar más de un mes hospitalizada. Ha sufrido la pérdida de audición en un oído y sufrió desgarros internos que le han dejado secuelas.

El joven de 20 años detenido por brutal violación cuenta con varios antecedentes por una denuncia previa por malos tratos y otra por agredir sexualmente a una familiar menor de edad. Después de este último delito, su madre lo echó de casa y estuvo colaborando con la Policía en la investigación cuando todas las pruebas apuntaban a él como principal sospechoso de la violación.

Una compleja investigación

La investigación del brutal caso no ha sido nada fácil para las autoridades. Tardaron casi seis meses en detener a una persona por la falta de pistas. Los Mossos analizaron las cámaras de seguridad durante meses para poder identificar al autor de los hechos. Muchas de las cámaras del polígono no funcionaban y las grabaciones de otras no se visualizaban con claridad, trabajaron con imágenes borrosas.

El juez del caso ha considerado que hay suficientes indicios para enviar al sospechoso a juicio también por un delito de asesinato en grado de tentativa. El juez concluye que tras violar brutalmente a la menor la abandonó a su suerte a la intemperie, lo que habría causado su muerte de no haber sido hallada a tiempo.