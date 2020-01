El abogado de Raquel Gago mantiene su inocencia en el asesinato de Isabel Carrasco

Mientras la Policía analiza la documentación encontrada en el domicilio de Raquel Gago, la tercera implicada en el asesinato de Isabel Carrasco, su abogado ha pedido un careo entre su defendida y la hija de la asesina confesa.

Así, la juez tendrá que decidir primero si practica un careo entre ella y su amiga Triana, la hija de la presunta asesina. Se sabe que hablaron antes y después del crimen y que Raquel participó en el operativo en torno al funeral de Isabel Carrasco.

No vio el arma homicida hasta muchas horas después

Su abogado mantiene que no tiene nada que ver con el asesinato y que no supo que el arma homicida estaba en su coche hasta que la descubrió muchas horas después.

Muy pronto la agente podría ser trasladada de cárcel, posiblemente a la de Ávila, una prisión donde se suele ingresar a policías detenidos y donde no tendrá ningún contacto con las otras dos detenidas.

Y es que sigue habiendo muchos interrogantes sobre su papel en el asesinato. La Policía analiza los documentos, el ordenador y las memorias requisadas en su casa durante el registro que se hizo este lunes, una semana después de los hechos.

Por otra parte, el Partido Popular de León ha anunciado que se va a presentar como acusación en la causa abierta por el crimen de Isabel Carrasco.