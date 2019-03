Agustín Martínez, abogado de 'La Manada', recurrirá al Supremo: "Fue consentido, allí menos dolor hubo casi de todo"

Agustín Martínez, abogado de 'La Manada', asegura en Espejo Público que recurrirán la sentencia que condena a sus defendidos a nueve años de prisión por abusos sexuales al Tribunal Supremo: "Por fin podremos salir de la jurisdicción navarra para ir a un tribunal independiente".

Martínez defiende que los jueces navarros han sufrido "presiones" tras las movilizaciones en la calle y esto ha condicionado la condena. Afirma que las relaciones "fueron consentidas": "Allí menos dolor hubo de todo".

"Una policía foral, la primera que tomó declaración a la chica, dijo que ella sí sabía que le habían grabado", asegura Martínez.

El letrado, que afirma que acata las decisiones judiciales, asegura que "no está de acuerdo con la sentencia, pero no he salido a la calle manifestándome ni he pegado patadas al tribunal". "Claro que hay presión social, decir lo contrario es hacer demagogia y mentir".