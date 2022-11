El abogado de un joven acusado de una violación desestimada al ver las cámaras de seguridad en Zaragoza: "Le queda de por vida"

Imágenes de cámaras de seguridad hacen que una denuncia de violación en Zaragoza quede archivada. Una magistrada ha desestimado la denuncia tras ver los vídeos de las cámaras de la discoteca. Los hechos se remontan a noviembre del año 2021. Una joven denunció haber sufrido una agresión sexual. El acusado, quien pasó la noche en el calabozo, admitió relaciones consentidas pero negó la agresión.

Las cámaras muestran el antes y el después del encuentro sexual. La jueza considera que no apunta a una agresión sexual. Consideran que la chica entra convencida y no sale llorando ni huyendo, sale de la mano. La magistrada ha archivado la denuncia. Marco Antonio Navarro es el abogado del joven denunciado, ha comentado el caso en 'Espejo Público'.

Navarro dice que ahora el joven se encuentra mejor pero que la denuncia "le queda de por vida". Destaca que es muy joven, de unos 21 años. "Que te ocurra esto y verte inmerso en un proceso judicial por nada menos que un delito de agresión sexual, que eran de 4 a 12 años de prisión, ahora está descansado pero le queda para siempre", remarca el abogado.

Desestimada la denuncia

La defensa del joven estudia interponer acciones legales contra la chica que le acusó de agresión sexual. "Merece un reproche legal", argumenta Marco Antonio Navarro. Le sorprende que la defensa de la denunciante no recurriese porque "es algo que se suele hacer siempre". "Pensaba que iba a acabar recurrido tanto en reforma como en apelación en la Audiencia".

La opinión de Navarro es que "como no fuera que se arrepintió de los hechos de mantener relaciones con un desconocido, es que si no, no me cabe en la cabeza". Defiende que la demanda se "sustentaba muy poco" aportando un dato: "Decía que la habían emborrachado porque la habían invitado a chupitos". El abogado exclamaba tras esto que "yo vi las grabaciones y se le había invitado a un chupito".