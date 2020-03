Una abogada de Ferrol (A Coruña) sale de un juicio para dar de mamar a su bebé

Marta Rodríguez Ramos, una abogada de Ferrol, en Galicia, ha publicado en su cuenta de Facebook una foto en la aparece ella amamantando a su bebé con la toga, sentada en los pasillos del Juzgado de los Social Número 1 de Vigo. La abogada se queja de que el Juzgado no suspendió la vista pese a estar de baja de maternidad y tuvo que salir de la sala a amamantar a su recién nacido antes de que comenzara la vista.

Explica que solicitó 16 semanas que le correspondían con la baja de maternidad y solo le dieron seis. En Facebook apunta: "De esta guisa he tenido que estar en el Juzgado de lo Social de Vigo (esos en los que se reclaman los derechos de los trabajadores). Por lo visto, los bebés de las abogadas nos necesitan menos que los de las demás trabajadoras, porque suspendí el juicio, con informe ginecológico incluido, y me lo citaron para 6 semanas después de la fecha probable de parto. O no saben contar o se olvidan de que las bajas de maternidad son de 16 semanas".

Cuenta que afortunadamente pudo contar con la ayuda de su marido para cuidar a su bebé mientras ella trabajaba, puesto que pudo acompañarla a los juzgados de Vigo.

Numerosas abogadas han apoyado a la letrada en su cuenta de Facebook y algunas han comentando casos similares. Marta Rodríguez Ramos es tesorera de la asociación de abogados Novos de Ferrol, que desde hace meses reclaman que se permita aplazar juicios por maternidad.