Michael Jackson cumpliría este miércoles 60 años

Michael Jackson soplaría hoy las velas de su 60 cumpleaños. Ha sido todo un referente en el ámbito musical que ha fascinado a todo el mundo en vida y también tras su muerte. El cantante falleció el 25 de junio de 2009 víctima de una sobredosis de sedantes.

Comenzó formando parte del grupo de los Jackson 5 junto a sus hermanos, pero no sería hasta la década de los 70 cuando su carrera como cantante solista daría su pistoletazo de salida con el disco 'Off The Wall'. Fue el primer trabajo del artista en alcanzar cuatro singles en el top 10 mundial 6 y alcanzó los 20.000.000 copias vendidas.

El rey del pop ha dejado un gran legado de canciones emblemáticas como 'Billie Jean', 'Beat It' o 'Bad', hitos imprescindibles para la música disco. No solo dejó huella en la música, sino también en el mundo de los videoclips con el vídeo de 'Thriller', toda una innovación en la industria.

La familia del artista se reunirá para celebrar el aniversario del cantante con un homenaje especial.