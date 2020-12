5 canciones de fin de año y la mejor música para Nochevieja 2020

En la Nochevieja de hace un año no podíamos imaginar que -12 meses después- íbamos a estar luchando contra una pandemia; que el mundo viviría meses de muertes, confinamientos y medidas que nos han cambiado la vida a todos. Probablemente 2020 es el año al que más ganas tenemos de despedir y lo tendremos que hacer cumpliendo las restricciones de cada Comunidad Autónoma, en casa y manteniendo las medidas de seguridad pero no hay que renunciar a la diversión responsable. Ahí van algunas sugerencias de canciones de fin de año para poner música a la Nochevieja 2020.

Mecano vuelve a estar de moda

Nadie podía imaginar que la Puerta del Sol se quedaría vacía para dar la bienvenida al 2021 y despedir -por fin- al 2020. Que se lo digan a Nacho Cano que compuso para Mecano una de las míticas canciones de fin de año y que incluimos en la mejor música para la Nochevieja 2020. "Un año más" es un himno de la Nochevieja, este año más que nunca y con Nacho Cano convertido otra vez en noticia por ser el elegido para tocar desde esa Puerta del Sol vacía antes del cambio de año.

El tema fue el tercer sencillo del álbum "Descanso Dominical" de 1988.

La letra nos la sabemos prácticamente todos y ahora es especialmente simbólica: En la Puerta del Sol, como el año que fue. Otra vez el champagne y las uvas y el alquitrán, de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año cinco minutos más para la cuenta atrás...

Europe y el final de la cuenta atrás

Y qué cuenta atrás más famosa que la de Europe. El grupo sueco tuvo un par de exitazos y éste es uno de ellos. Es de 1986 y, al margen de su calidad, nos permitirá soltar adrenalina y mover la melena con la guitarra imaginaria una vez que hayamos tomado las uvas y hayamos cruzado codos con los seres queridos. Ojalá estemos ya en la cuenta atrás para acabar con la pandemia del coronavirus. La vacuna es la gran esperanza. De momento 'The Final Countdown' es una de las canciones de fin de año que merece estar entre la mejor música para esta Nochevieja 2020.

Imagine Dragons para exorcizar los demonios de la pandemia

Los estadounidenses Imagine Dragons se cuelan en nuestras canciones de fin de año con su tema "Demonds" de 2011. En este año en el que hemos descubierto demonios imprevistos no está mal intentar exocizarlos a través de la música esta Nochevieja de 2020.

"Demons" apareció en la banda sonora de los videojuegos Pro Evolution Soccer 2015 y Guitar Hero Live, y está incluido en los tráileres de las películas "The Words", "What to Expect When You're Expecting" y "Thanks for Sharing".

La banda se lo dedicó a Tyler Robinson, un fan que murió a los 18 años y que inspiró a la banda por su lucha contra el cáncer. Ahora toca luchar contra la pandemia del coronavirus en la que ya hay también muchos héroes.

Resistiré, mejor si unimos fuerzas

Héroes como los sanitarios que inspiraron los aplausos en las ventanas y balcones y cuyo trabajo valiente contra un enemigo implacable volvió a poner de moda el clásico del Dúo Dinámico "Resistiré". El tema ha sido renovado en las voces de Alex Ubago, Andrés Suárez, Álvaro Soler, Blas Cantó, Carlos Baute, Conchita, David Bisbal, David Otero, David Summers, Despistaos, Diana Navarro, Dvicio, Efecto Mariposa, Efecto Pasillo, Ele, Georgina, India, Jose Mercé, Josemi Carmona, Manuel Carrasco, Melendi, Mikel Erentxun, Nil Moliner, Pastora Soler, Pedro Guerra, Pitingo, Rosana, Rozalén, Rulo, Sofía Ellar y Vanesa Martín.

¿Qué tal si cantamos en Nochevieja a gritos que seguimos resistiendo? "Resistiré" es una de nuestras canciones de fin de año para esta Nochevieja 2020.

Feliz Año Nuevo 'made in Abba'

Y no queremos dejar de desear a todo el mundo 'Feliz Año Nuevo' y nos ponemos en 'modo Abba'. "Happy New Year" es una canción de fin de año para momentos sentimentales. Como no podemos bailar abrazados, habrá que encender las linternas de los móviles y apagar las luces para seguir el ritmo de esta canción de Nochevieja 2020. La letra nos recuerda que los vecinos pueden ser nuestros amigos y que está bien luchar por lo que queremos.