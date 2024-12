45 días sin ascensor y sin poder salir de casa, el día a día tras la DANA de un hombre tetrapléjico: "No viene nadie a arreglarlo"

"No viene nadie a arreglarlo y yo sin poder salir de casa", comenta Iván Alemany. Tiene 35 años y es tetrapléjico, desde el día de la DANA, su día a día transcurre dentro de casa, porque depende del ascensor para poder salir a la calle. "Teniendo el ascensor puedo elegir si salir o no, si no lo tengo estoy limitado. El ascensor es mi principal puerta para salir al exterior", añade.

"Ha tenido que cancelar ya tres citas de médico importantes y psicológicamente le afecta", remarca su madre, Elisa Puchol.

El caso de Iván no es el único, más de mes y medio después que se inundaran bajos y garajes, siguen averiados más de seis mil ascensores, tal como estiman desde la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana.

"Con la edad que tenemos es necesario para poder subir y bajar. Si vas a comprar, con peso no puedes, damos gracias porque nuestras hijas y yernos nos lo traen todo, porque imagínate subir con las garrafas de agua, imposible", cuentan Tonica y Juan, un matrimonio de Catarroja que también lo sufren en su día a día no poder disponer de ascensor en su finca. Otra vecina lo describe como "desolación total, esto no tiene nombre, estamos agotadísimos".

Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana

Y esto va para largo. Según el presidente de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana, Emilio Carbonell, "si la cabina estaba arriba en el momento en que llegó el agua tendrá más fácil la reparación, pero si ha quedado inundada se tendrá que sustituir. Los importes pueden costar desde 2.000 hasta 60.000 euros".

La desesperación de Iván es la de muchas personas con minusvalía que dependen de los elevadores para salir de casa. "He mirado una alternativa porque veo que esto se demorará, con una grúa Salvaescaleras podría bajar a la calle. A ver cómo me apaño para comprarla", nos cuenta. No lo tiene fácil para bajar, su silla pesa 200 kg y, por eso, cree que con esta plataforma podría funcionar temporalmente. "Tengo ganas de salir, ver a mis amigos, ir al entrenamiento, porque juego en el Levante UD Masclets, tengo una competición que tampoco sé si podré ir. Y, lo más importante, tengo ganas de salir y que me de el aire y el sol".

"Tampoco pedimos tanto, que arreglen el ascensor urgentemente para que personas en la situación de Iván puedan salir a la calle", matiza su madre.

Ahora la vida de personas como él pasa confinada dentro de casa. Una necesidad que ven que, con los días, se demora más. No tienen noticias y no saben cuánto tiempo queda para que le devuelvan esa vida que quedó anulada la tarde noche del 29 de octubre.

