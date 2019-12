22 años sin Ana Orantes: la mujer que impulsó la ley de violencia de género

Hace 22 años, Ana Orantes se atrevió a contar las agresiones que sufría por parte de su marido en un canal de televisión. Entonces las mujeres no hablaban de los malos tratos que sufrían dentro de casa, ni en público ni en muchos casos a sus propios familiares.

13 días después de su entrevista en televisión fue asesinada en el patio de su casa. Su marido la quemó viva. Ana Orantes tenía 11 hijos y había vivido un infierno de palizas y humillaciones. Orantes contaba en televisión,"llegué casa y dije ya estoy aquí; me dio una bofetada, como la que le dieron al Señor, no supe por dónde había venido aquello, di un chillido porque creí que me había roto la cara. Se levantó mi hijo y le preguntó por qué me había pegado y le dio una guantada, porque dijo que yo no valía un duro, así durante 40 años".

"No le he querido nunca, le tenía pánico, miedo y sentía horror pensar que eran las diez de la noche y no había venido; me tenías temblando como una chica", confesó Ana Orantes, quien entre sollozos lamentó que no había podido ir ni a la boda de su hijo. "Mis hijos lloraban, mis hijos son todos modelos".

Un año después de su asesinato, el Gobierno del Partido Popular aprobó el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica que incluía una serie de medidas para proteger a la mujeres, como la prohibición de aproximación a la víctima.

Ella, con su muerte, consiguió que cambiara la forma de afrontar la violencia contra las mujeres en instituciones y medios de comunicación. Finalmente en 2004, arrancó la Ley Integral contra la violencia de género.

Hoy son muchos, sobre todo mujeres, las que recuerdan su valentía.

Carmen Calvo, Vicepresidenta del gobierno en funciones, recuerda que el asesinato de Ana Orantes cambió la historia de la lucha contra la violencia de género en España.

Pilar LLop, presidenta del Senado, afirma que consiguió visibilizar la violencia hacia la mujer, sacarla del ámbito privado y nos concienció sobre esta terrible violación de los derechos humanos.

Hubo un antes y un después al asesinato de Ana Orantes, cuando este país tomó conciencia de este terrorismo machista, asegura Susana Díaz, secretaria del Psoe en Andalucía.

Desde que hay registros, desde 2003, 1033 mujeres han sido asesinadas, víctimas de violencia de género.