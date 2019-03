Prohíben a 150.000 personas beber agua del grifo en Ferrol

Varios camiones reparten agua potable en cinco ayuntamientos de la Ría de Ferrol. Sus habitantes llevan 48 horas sin poder beber la que sale de sus grifos. Las autoridades han prohibido su consumo debido a la alta concentración en los depósitos municipales de un compuesto químico perjudicial para la salud. El compuesto doblaba los niveles permitidos.

El abastecimiento de agua embotellada durará al menos 24 horas más hasta que no se conozcan los resultados de las nuevas muestras, según comunican desde los ayuntamientos de la Ría de Ferrol. Las autoridades quieren quitar hierro al asunto para que los vecinos no se preocupen, "es un problema sanitario, pero que no supone ningún riesgo para la salud a corto", afirma Jorge Suárez, Alcalde de Ferrol.

Además, advierten que no hay peligro para la salud, sólo es un norma de prevención. "Si esa sustancia permanece en el tiempo, y ese consumo con esas condiciones fuese a lo largo de años, sí sería un problema de salud importante, para eso estamos nostros, para evitarlo", ha comentado Cristina Pérez, de la Xunta de Galicia.

Para paliar la falta de agua potable en una población de unos 150.000 habitantes, se han habilitado puntos de reparto en los cinco ayuntamientos. Las últimas muestras indican que la prohibición se mantendrá por lo menos en todo el día de hoy.