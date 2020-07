Santiago Segura sobre su nueva película 'Padre no hay más que uno 2': "Espero que la gente vaya al cine aunque sea a ver mi película"

Santiago Segura dirige y protagoniza "Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra". La segunda entrega de la comedia que barrió en lo cines con mas de dos millones y medio de espectadores y que ahora se estrena en las salas españolas.

A Santiago Segura le acompañan Loles León, convertida en la abuela de la familia. Repiten Toni Acosta como la madre, y los cuñados Leo Harlem y Silvia Abril.

Además, están los cómicos Florentino Fernández, Carlos Areces o José Mota, y actores "espontáneos" como Lorenzo Caprile, Chicote, Ainhoa Arteta, Nuria Fergó o Lorena Verdú, además de una sorpresa de la canción española.

La entrevista

¿Cómo es actuar y dirigir la misma película?

.- Santiago Segura: En mi caso, lo de siempre. Estoy acostumbrado. Soy un director que siempre da trabajo al mismo actor. Es como de la familia, tengo que mantener a este hombre.

.- V: ¿Las familias se va a ver reflejadas?

.- S: Las familias en la primera película ya se estaban dando todos codazos. La madre al padre, los niños se reían. Yo creo que sí, que se van a ver reflejados sobre todo ante esta porquería, con perdón, que es la nueva normalidad. Van a poder retrotraerse a ese verano, al del año pasado, esos dos millones y medio de personas que fueron a las salas a ver la primera entrega van a recordar ese momento. El cine es uno de los pocos lugares que es seguro ahora mismo. Estamos entre el pánico y la inconsciencia. Está muy bien tener respeto pero el miedo debemos olvidarlo ya. El miedo paraliza. Debemos respetar la enfermedad por que mata pero la ruina también. Debemos reactivar la economía de alguna forma.

.- V: ¿Y el nombre?

.- S: Parece una quiniela. Uno dos. Soy muy poco original bautizando secuelas. Después tiene el subtítulo de "la llegada de la suegra". Que esté la suegra es interesante o caótico, eso seguro. En el momento que estamos pasando es bueno tener una comedia. De verdad, espero que la gente vaya al cine aunque sea a ver mi película.

.- V: ¿Dirigir a niños es complicado?¿hay que dejarles como son?

.- S: Yo puedo hablar por los cinco que he dirigido y son maravillosos. Es verdad que también hemos tenido un perro y ahí no puedo hablar bien. Dirigir cachorros no lo recomiendo. si alguien va a dirigir una película, animales...mejor animatronix.