Una vacuna capaz de curar la alergia al cacahuete: "Las alergias alimentarias cada vez son más numerosas y más graves"

María tiene 7 años y un día, como otro cualquiera, mientras esperaba con su padre a que terminase el entrenamiento de su hermana, empezó a sentir que le costaba respirar. Su primera reacción fue pedir agua a su padre. Estaba comiendo una bolsa de frutos secos y sentía que la garganta le picaba. No tardó mucho en mostrar signos que podían parecer de un atragantamiento. Nunca antes le había pasado esto. Su padre todavía recuerda el miedo que sintió al no saber qué le estaba pasando a su hija pequeña. Cuando llegó al médico, los sanitarios no mostraron dudas, era una reacción alérgica.

Así descubrió esta pequeña su alergia a los frutos secos. Las intolerancias alimenticias y alergias son cada vez más frecuentes. En España, una de las alergias más prevalentes en niños es a la leche y al huevo, y en el caso de los adultos predomina la alergia al marisco. En Estados Unidos, sin embargo, la más importante es al cacahuete y hoy queremos hablar concretamente de esto porque traemos buenas noticias para los afectados.

Se calcula que en nuestro país hay más de 200.000 alérgicos al cacahuete. Los síntomas se reconocen porque pueden ir desde picor en la boca cuando se ingiere, o el desarrollo a los pocos minutos de una erupción cutánea. También puede presentarse síntomas respiratorios que produzcan broncoespasmo, síntomas nasales conjuntivales, entre otros. La reacción más grave es una anafilaxia. Pero atención a todos los interesados, ya que una empresa biotecnológica con sede en Navarra, InnoUp Farma, ha desarrollado la primera vacuna que podría curar esta alergia. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con Maite Agüeros CEO y fundadora de InnoUp Farma.

"Nosotros utilizamos la nanomedicina para desarrollar esta vacuna. Es una tecnología en la que tenemos muchísima experiencia y en lo que consiste es en no ir solo a tratar la sintomatología que puede provocar la alergia a un alimento cuando se ingiere, o evitar la reacciones de anafilaxia, sino que gracias a esta tecnología conseguimos llegar a la raíz del sistema inmune, a la raíz del problema. ¿Y esto cómo lo hacemos? Porque conseguimos dirigir las nanopartículas a unas células específicas del sistema inmune donde allí se produce el cambio, es decir, viene a ser como una reprogramación. Es enseñarle al sistema inmune a que no tiene que reaccionar provocando la reacción de alergia, sino que tiene que reconocer a la proteína del cacahuete como algo natural", explica Maite Agüeros.

Actualmente, este estudio está a punto de comenzar la Fase II del ensayo clínico después de haber sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento. "Queremos probar su eficacia, hasta dónde llega. Nuestra hipótesis es que se puede tratar de curar la alergia alimentaria, pero todavía a día de hoy no sabemos cuál será la cantidad máxima de proteína que puedan llegar a tolerar estos pacientes", comenta Agüeros. Su objeto de estudio es el cacahuete, no los frutos secos, aunque cierto es que los investigadores se muestran optimistas a que si se logra curar esta alergia los conocimientos se podrían aplicar a otras reacciones alimentarias.

Hablamos de vacuna, pero lo cierto es que su presentación actual es en polvo para disolver en agua. "Sería para niños, para adultos jóvenes, ahí es donde veríamos un mayor beneficio, y, precisamente, es donde está la necesidad de estos tratamientos, ya que lamentablemente en los últimos 10 años se han duplicado estas alergias alimentarias. Este tratamiento se administra por vía oral, es decir, en este momento es un polvo al que se le añade agua. Como todas las inmunoterapias, está previsto que haya que administrar un número de dosis aún por determinar, pero el cálculo es que sean entre 6 y 9 meses y con esa administración nosotros lo que esperamos es que se produzca esa protección. Todavía nos faltan estudios para saber si se van a necesitar recordatorios anuales o cada ciertos años para mantener ese efecto. Pero el objetivo de este tratamiento es que una vez que se detenga su eficacia continúe, que es lo que no ocurre ahora en las alergias alimentarias".

En nuestro país "todavía faltarían varios años" hasta poder llegar a la comercialización de este tratamiento, en estos momentos el ensayo está en plena ebullición, de ahí la importancia del llamamiento que hace Agüeros. Se busca a participantes para esta nueva fase del estudio, mayores de 12 años, que residan en Madrid, Pamplona o alrededores. Se facilita para los interesados un mail y un número de teléfono. Para los que vivan en Madrid, el correo electrónico es: ensayocacahuete@unav.es y el número de teléfono 948.25.54.00. Mientras que los que vivan en Navarra han de contactar al mail: servicio.alergias@navarra.es o mediante el teléfono 848.42.86.68.

Curiosamente, el cacahuete no es un fruto seco, sino una legumbre. Sin embargo, las proteínas que tiene en su cáscara son muy parecidas y por eso hay tanta confusión. ¿Por qué hay más prevalencia en unos países que en otros? Es una cuestión que los expertos suelen achacar a la forma de ingerirlo. Hay países como China que se consume mucho, pero se toma hervido y los alérgenos al hervirlos dejan de ser alergénicos porque se descompone en ese proceso el alérgeno.

Preguntada por qué cada vez hay más alergias, Agüero nos da su opinión: "No es solo una causa, hay distintas teorías. Principalmente, está la alimentación y el cambio en los hábitos pueden ser uno de los motivos. También es cierto que el cacahuete y otro tipo de frutos secos no se administran en niños por riesgo de atragantamiento y están saliendo estudios en averiguar si esta evitación hace que varíe el sistema inmune y no lo esté reconociendo como natural. Creo que seguramente será una combinación de muchas de ellas. Además, aumenta rápidamente, pero también aumenta la gravedad y eso es lo preocupante. Las alergias alimentarias cada vez son más numerosas y más graves".

