Tres pacientes mejoran de una rara insuficiencia cardiaca hasta ahora irreversible

Tres hombres con insuficiencia cardíaca causada por la acumulación de proteínas tóxicas en el corazón están libres de síntomas después de que su enfermedad revirtiera. La causa de esta curación espontánea está en la respuesta inmune que produjo anticuerpos.

El estudio ha sido publicado en 'The New England Journal of Medicine'. Hasta ahora, la amioidosis cardíaca transtiretina se consideraba irreversible. Sin embargo, en él se indica que los tres hombres, de 68, 76 y 82 años se recuperaron.

Sus informes sobre la mejora de los síntomas fueron confirmados por evaluaciones objetivas, como resonancias magnéticas cardiovasculares. En ellas se mostraba que la acumulación de proteínas amiloides en el corazón se habían eliminado.

La recuperación de los tres hombres se confirmó mediante análisis de sangre, varias técnicas de imagen o resonancias magnéticas cardiovasculares. Estas últimas mostraron que la estructura y función del corazón habían vuelto a un estado casi normal y que el amiloide se había eliminado casi al completo.

"Hemos visto que el corazón puede mejorar con esta enfermedad. Eso no se sabía hasta ahora y nos muestra un camino que podría conducir a nuevos tratamientos", asegura la autora principal, la profesora Marianna Fontana.

Los investigadores encontraron evidencias de una respuesta inmunitaria en los tres, que específicamente apuntaba a la amiloide. Los anticuerpos en ella no se encontraron en otros pacientes cuya enfermedad progresó de forma normal. "Aunque no se ha demostrado de manera concluyente que estos anticuerpos causaron la recuperación de los pacientes, nuestros datos indican que es muy probable y existe el potencial de recrear tales anticuerpos en un laboratorio y usarlos como terapia", indicó el profesor Julian Gillmore.

Un segundo estudio, publicado también en 'The New England Journal of Medicine', demostraba que un fármaco retirador de amiloide contra la amiloidosis cardiaca por transtiretina es seguro y parece reducir la cantidad de amiloide depositado en el corazón. En él participaron 40 personas de Francia, Holanda, Alemania y España y fue coordinado por Pablo García-Pavía en el Hospital Puerta de Hierro.

¿Qué es la amiloidosis transtiretina?

La amiloidosis transtiretina está provocada por depósitos de amiloide compuestos por una proteína llamada transtiretina. Esta acumulación en el corazón se conoce como amiloidosis cardíaca ATTR.

Actualmente existen tratamientos para aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero no tratan el amiloide. Esta enfermedad se registra en mayor porcentaje en pacientes mayores de 65 años con insuficiencia cardíaca o con estenosis aórtica.