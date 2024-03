Sanidad plantea implantar la gratuidad de los preservativos para los jóvenes con el fin de frenar las ITS

Sanidad quiere implantar la gratuidad de los preservativos para los jóvenes con la intención de frenar las ITS. La ministra de Sanidad, Mónica García, avanzaba este mismo jueves la intención de adoptar la medida para aquellos jóvenes con menor poder adquisitivo para frenar el "preocupante" incremento de infecciones de transmisión sexual en este grupo de población. "No tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método barrera como el preservativo", consideraba la ministra en el Senado.

Se quiere facilitar la accesibilidad al preservativo, por lo que se está "estudiando la posibilidad de que esté cubierto por parte del sistema público" y que sea "gratuito para aquellas franjas de edad jóvenes con menor poder adquisitivo y que presenta unos incrementos importantes en las tasas de ITS", destacaba.

Se actualizará la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva

Entre tanto, el Ministerio va a actualizar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva para que la educación sexual sea "un eje central". "Necesitamos que la población reciba una educación basada en la información, la honestidad, el consentimiento y el cuidado en las relaciones interpersonales", precisaba.

De esta manera, la estrategia contra las ITS mejorará el acceso a centros especializados en el abordaje de estas infecciones, que no solo disponen del conocimiento de la patología en concreto, sino también de cómo abordarla "sin culpabilizar a las personas", para que sean "capaces de incorporar la última innovación".

Repunte de infecciones

Mónica García ha precisado que el último informe 'Vigilancia epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual en España 2022' presentaba alarmantes cifras y un nuevo aumento de estas infecciones, tras "la falsa sensación" de descenso de 2020 a consecuencia de la pandemia.

El aumento de infecciones como la gonorrea y la sífilis acumulan más de 20 años de aumento, a la vez que su incidencia se ha multiplicado por 25 y 10, respectivamente. Por su parte, la clamidea se ha disparado un 245% desde 2016. Afecta, sobre todo, a adultos jóvenes entre 20 y 44 años, "siendo más llamativo en los hombres entre 20-34 años en el caso de la sífilis y la gonorrea, y en las mujeres en el caso de la clamidia".

Aumento de las ITS en Europa

Esto no es algo que solo se produzca en España, puesto que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ha hecho un llamamiento recientemetne para abordar el aumento de las ITS en Europa y valorar las estrategias en el largo plazo.

En este ámbito, el Ministerio aboga por otras medidas, tales como ampliar el acceso por parte de los profesionales sanitarios a test rápidos con el fin de acelerar los tiempos de diagnóstico y las autotomas para que las personas puedan participar en el diagnóstico en caso de tener sospechas de haber estado expuestas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com