Se duplican los casos de gonorrea y se triplican los de clamidia en España

Las infecciones de transmisión sexual no han dejado de crecer en España en los últimos años. La mayoría de los pacientes atendidos por estas enfermedades son hombres y jóvenes. Nueve de cada diez casos registrados pertenecen a la población masculina y más del 50% de las infecciones se detectaron en personas de entre 25 y 34 años.

Según el informe de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual de 2022, elaborado por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en 2022, se registraron 23.333 casos de gonorrea, una cifra que casi dobla la registrada en el año anterior cuando se contabilizaron 14.862 casos. Pero no sólo eso, los casos de gonorrea se han multiplicado exponencialmente respecto al registro de 1995, cuando se detectaron 4.599 casos.

Aumento menor en el caso de la clamidia, pero incremento también. De los 20.638 que se contabilizaron en 2021 se pasó a los 26.518 del 2022. Lo llamativo es que su tasa se ha triplicado desde 2016.

Por comunidades, las tasas más elevadas se registraron en Cataluña, País Vasco, Madrid y Baleares. Por el contrario, las más bajas en Melilla, Extremadura, Castilla La Mancha y Asturias.

Respecto a la sífilis, el número de casos se multiplica por diez respecto a 2001, aunque fue al año siguiente cuando se registró la tasa más elevada desde 1995 con más de 1.000 casos. Aquí también las tasas fueron más elevadas en hombres que en mujeres.

Durante 2022, se registraron 26.518 casos, una cifra que triplica a la de 2016 con poco más de dieciocho mil casos contabilizados.

Cataluña, Navarra, País Vasco y Madrid registraron las tasas más altas. Las que menos contabilizaron fueron Aragón, Extremadura y Castilla La Mancha.

Los expertos están en alerta y expresan su preocupación por el aumento de la incidencia de estas enfermedades, que ya no solo afectan a grupos de riesgo si no a la población general. Son infecciones serias que pueden provocar graves daños y que no generan inmunidad.