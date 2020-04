Remdesivir, el medicamento de la discordia entre los científicos que investigan el coronavirus

El Remdesivir nació hace 10 años para luchar contra el ébola y para Estados Unidos es la solución contra el coronavirus.

"El Remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo en la reducción del tiempo de recuperación del coronavirus", asegura Anthony Fauci, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de EEUU.

Por eso, Donald Trump quiere aprobar su uso de manera urgente. Gilead, la farmaceútica detrás de Remdesivir, defiende su eficacia. Aseguran que los pacientes de coronavirus tratados mejoran en un 65% y los efectos se ven a los 5 días.

Ahora mismo hay seis ensayos clínicos en el mundo y en España se está testando en los principales hospitales y diferentes líneas de trabajo. Una de ellas afirma que sus pacientes se recuperan más rápidamente al tomar Remdesivir.

"Es un beneficio moderado, pero es un beneficio que existe y que nos sirve como punto de partida para ir encontrando mejores tratamientos e ir combinando este fármaco con otros fármacos", dice Roger Paredes. Enfermedades Infecciosas Hospital Germans Trias i Pujol

Opiniones en contra de Rendesivir

Pero la prestigiosa revista médica The Lancet pone en duda tanta efectividad del Remdesivir. En el ensayo que se hizo en China el fármaco no aportó nada. La Organización Mundial de la Salud también lo está estudiando en 2000 pacientes. El comité de seguridad y eficacia no ha considerado que sean sufientes para analizar sus efectos.

Aunque está siendo bien tolerado por los enfermos, todos coinciden en que necesita más investigación.