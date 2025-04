'Musicoterapia hospitalaria' en Canarias: una terapia a través de la música que reduce la necesidad de medicación

Juana se encuentra intubada en el área de reanimación del hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. La expresión de la cara le cambia cuando ve aparecer a Guacimara, una de las musicoterapeutas del hospital. Junto a su compañero, cargan con varios instrumentos de todo tipo, desde una guitarra hasta panderetas, sonajeros o imitadores del sonido del mar.

Con todo ello, comienza una sesión de musicoterapia, una herramienta terapéutica y de humanización a través de la música, como complemento para pacientes, familiares y personal sanitario.

Los musicoterapeutas comienzan la sesión tocando una ranchera con la guitarra y Juana comienza a cantar: "Me gusta cantar desde siempre, mis hijos me dicen que lo hago muy bien", dice la mujer desde la cama del hospital. Y durante unos minutos, el 'box' de reanimación del hospital se transforma en un lugar cálido y familiar: "Los efectos son distintos según el objetivo. Se trabaja con la persona, no sólo la parte fisiológica sino también la emocional, cognitiva, espiritual... Les ayuda a relajarse, conciliar el sueño o variar la percepción del dolor", explica Guacimara Molina, musicoterapeuta y coordinadora del proyecto de la fundación Mapfre Canarias.

Canarias cuenta desde 2015 con un proyecto propio y pionero a nivel nacional de musicoterapia hospitalaria, impulsado por la Fundación MAPFRE que hace posible que los hospitales públicos de Canarias, contando con profesionales musicoterapeutas, implanten la música como herramienta terapéutica.

"Trabajamos en 44 unidades y 7 centros, en unidades infantiles y de adultos. Desde paliativos, cirugía u oncología, hasta psiquiatría, UCI...", cuenta Guacimara.

Existen infinidad de estudios acerca de los beneficios de la música para mejorar la concentración, reducir el estrés, y mejorar nuestro rendimiento deportivo, y además desde el hospital aseguran que en pacientes tratados con esta terapia, la intervención farmacológica puede variar, es decir, necesitan menos medicación para el dolor.

Según Guacimara: "Cada sesión es única, tienen en común la música que es la herramienta. Siempre música en vivo con instrumentos como la guitarra, y elementos de pequeña percusión que puedan usar los pacientes". También utilizan la voz e incluso los elementos de la propia habitación, como los barrotes de la cama, si en alguna ocasión no pueden usar instrumentos por algún motivo.

"Son sesiones 2 veces a la semana 45 minutos y se trabajan aspectos sensoriales. Con ello los pacientes tienen menos situación de delirio, menos cuadros confusionales... Se trata de hacer unidades donde se encuentren más cómodos y no en ambientes hostiles", explica Nazario Ojeda, jefe de reanimación del hospital Dr Negrín.

Las respuestas y reacciones de cada paciente son distintas: "Llevamos 10 años pero es una herramienta extraña... Ver pianos o panderetas en un hospital es raro, pero rápidamente se integra. Escuchamos música desde el vientre de nuestra madre, es algo natural", dice Guacimara. Y el doctor Ojeda añade que cualquier paciente es candidato para esta terapia aunque se busca "a los que tienen más duración de estancia. Y no solo es para los pacientes, también los médicos hacen alguna sesión y participan".

Asistimos a una segunda sesión, esta vez en paliativos. Mari está prácticamente inmóvil en la cama pero en cuanto empiezan a tocar, esboza una sonrisa de oreja a oreja, y trata de tocar la pandereta. "No es lo mismo tocar una canción porque me gusta que adaptarla a una persona según el momento", dice Guacimara.

La de musicoterapeuta, es una profesión sanitaria reconocida, basada en estudios clínicos y evidencias científicas: "Somos musicoterapeutas. No somos médicos ni enfermeros ni músicos ni voluntarios... Es una formación de máster universitario, específica para usar la música en este ámbito", aclara Guacimara.

Solo en este año, entre enero y febrero han atendido en Canarias a más de 1300 pacientes, realizando unas 2.500 sesiones de musicoterapia en los 7 hospitales públicos del archipiélago.

Desde el inicio, hace 10 años, se ha realizado unas 51.000 sesiones y atendido a más de 26.000 pacientes.

