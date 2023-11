Una joven de 19 años descubre que está embarazada de seis meses a pesar de estar tomando anticonceptivas

Hoy en día las redes sociales son un instrumento de comunicación donde cientos de usuarios comparten y dan visibilidad a determinados temas como, en esta ocasión, el embarazo críptico y con lo que una usuaria de Tiktok se ha hecho viral tras contar a sus seguidores su testimonio.

La gestación sigilosa no presenta síntomas en la mujer que lo sufre y por tanto no percibe su estado hasta avanzadas semanas. Son una de cada 500 las que no saben que van a tener un bebé hasta más o menos las 20 semanas de embarazo, además de aquellas (una de cada 2.500) que no lo descubre hasta que no se pone de parto.

La última testigo de este embarazo críptico ha sido la joven Miriam, que detalla en sus redes que a pesar de estar tomando pastillas anticonceptivas durante 4 años y de tener un ciclo de menstruación correcto, descubrió por casualidad que estaba embarazada de 6 meses. Su vida continuaba siendo normal y no sufría de ningún indicador que pudiera alertarle de una posible gestación hasta el momento en el que empezó a sentirse demasiado cansada y se le hinchaba la barriga.

Asegura que, debido a este último síntoma, su madre decidió llevarla al hospital para hacerle un reconocimiento, ya que, como ella misma ha contado, en casa tiene tanto por parte de madre como de padre, antecedentes de cáncer de páncreas y el hinchazón de estómago no dejaba tranquilos a sus padres. Tras un examen de orina, su test salió positivo.

Confiesa que durante esa etapa de su vida, comenzó a trabajar y por lo que de primeras atribuyó el cansancio que sufría a los malos hábitos alimenticios y de sueño que llevaba, ya que aún seguía con sus manchados menstruales.

"Cómo voy a estar yo embarazada si he tenido mi periodo hace 2 semanas" decía la joven que tras un test para descartar, recibía esta noticia junto a su madre que asegura que en todo momento permaneció "muy tranquila" a pesar de los nervios e incertidumbre de la joven cuando además le comunicaron que el embarazo estaba ya en las 26 semanas de gestación.

A pesar de ello la usuaria detalla su testimonio con mucha naturalidad y el vídeo acumula ya más de 5 millones de reproducciones donde los espectadores comentan sus opiniones al respecto sobre esta sorpresa que asusta ya a muchas jóvenes: "El embarazo críptico es mi mayor miedo desde que lo descubrí".