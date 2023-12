Las fracturas de pene se disparan en Navidades, según un estudio

En pleno comienzo por las fiestas de Navidad, los médicos han querido advertir de una amenaza de la que no se habla pero que, sin embargo, está más presente que nunca en estas fechas: las fracturas de pene. Las festividades navideñas están marcadas por una felicidad especial, pero también por ser la época en la que más casos se registran de este tipo.

Tal y como detallan los urólogos de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, en Alemania, las fracturas de pene se pueden identificar cuando se nota un "crujido audible seguido de un dolor intenso". Según indican, esto se debe a prácticas sexuales agresivas que se realizan con más frecuencia durante el periodo navideño, quien sabe si por el excesivo júbilo que producen las fiestas.

Las fracturas de pene aumentan en Navidades

El estudio publicado en el 'British Journal of Urology International' ha tenido en cuenta los datos de hospitales alemanes que comprenden desde el año 2005 hasta el 2021. En él, participaron un total de 3.421 hombres, los cuales presentaron un aumento importante de fracturas de pene en el transcurso de la época de Navidad.

"Esta lesión tiende a ocurrir durante el sexo salvaje, particularmente en posiciones en las que no estás en contacto visual directo (con tu pareja), como la vaquera inversa", detalla el doctor Nikolaos Pyrgides, urólogo de la universidad muniquesa y principal autor de la investigación, "si cada día fuera como Navidad, a partir de 2005 se habrían producido un 43% más fracturas de pene en Alemania".

Repuntes en verano y en contextos no convencionales

De hecho, estas tres semanas no son el único periodo en el que se registra un repunte de estos casos, sino que también son más comunes tanto en los fines de semana como durante las vacaciones de verano. En cuanto a los datos de la pandemia por coronavirus, los datos reflejan que, a pesar de los confinamientos, los ingresos hospitalarios por esta lesión no se vieron afectados.

Por otro lado, el estudio muestra que las fracturas de pene se suelen producir más a menudo en contextos no convencionales, es decir, cuando se tienen relaciones extramatrimoniales o en lugares poco habituales.

Debido a la gravedad del asunto, los médicos han querido lanzar un mensaje de precaución para todas las parejas en pleno inicio de las vacaciones navideñas. Asimismo, remarcan que, en caso de sufrir esta lesión, "debes presentarlo a tu médico como una emergencia absoluta, porque si no recibes tratamiento podrías sufrir complicaciones a largo plazo".

En esta misma línea, dejan claro que no pueden recomendar no mantener relaciones sexuales a lo largo de las fiestas, pero aseguran que sus "hallazgos hacen sonar la alarma (y no los cascabeles)". "Estar 'Solo en casa' durante Navidad y vacaciones parece, en este caso, una buena idea", concluyen los investigadores.