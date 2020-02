Este bebé sordo de 9 semanas oye por primera vez la voz de su madre

Elijah nació el 2 de enero y enseguida se le detectó una severa sordera en el oído izquierdo y un fallo importante de audición en el oído derecho. Sus padres, Ahavá y Jason Cook temían que esto pudiera pasarle a su hijo ya que los cuatro abuelos del pequeño son completamente sordos.

Sin embargo, un rayo de esperanza se dibujó para el pequeño Elijah al poder escuchar algo en uno de sus oídos. Después de cuatro pruebas de audición fallidas, el pasado 5 de marzo, la familia Cook acudía al Hospital Infantil de Minnesota para realizar un implante de audífonos externos en la oreja de Elijah.

El momento fue capturado por una cámara de vídeo de la familia y subido a YouTube, donde, recientemente, ha adquirido nuevas visitas gracias a la difusión del mismo en medios influyentes como la web de Ellen DeGeneres. En el vídeo, los parpadeos incesantes del pequeño y los esbozos de sonrisa al escuchar la voz de su madre son claros síntomas de que responde a los estímulos del exterior correctamente.

La primera vez que lo vi parpadear sentí un montón de emociones a la vez. Yo trataba de no llorar porque no quería que me viera llorar. Trataba con todas mis fuerzas no llorar y hablar con él", dijo Ahavá.

Según una entrevista de la familia para Daily Mail, el éxito de esta prueba es sólo el comienzo del tratamiento para Elijah, que tiene que crecer unos meses más para que puedan seguir haciéndole más pruebas de audición.

De momento, sus padres afirman estar muy contentos con los progresos y las respuestas del tímido Elijah a las carantoñas de sus padres y su hermana mayor Evelyn.