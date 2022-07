Esta es la nueva 'estafa' contra la covid persistente

Muchas personas que experimentan síntomas de la coronavirus persistente viajan al extranjero en busca de tratamientos costosos pero no probados como el "lavado de sangre", según una investigación realizada por 'The BMJ' y ITV News. Los pacientes viajan a clínicas privadas de Chipre, Alemania y Suiza para someterse a aféresis, un tratamiento de filtrado de sangre que se utiliza normalmente para pacientes con trastornos lipídicos que no han respondido a los fármacos.

La Organización Mundial de la Salud ha calculado que entre el 10% y el 20% de los pacientes padecen síntomas durante al menos dos meses después de una infección aguda por coronavirus, un fenómeno conocido como covid largo. A fecha de 1 de mayo, había casi dos millones de personas en el Reino Unido que declaraban tener síntomas de covid largo, que pueden incluir fatiga, debilidad muscular, dificultades para respirar y dormir, problemas de memoria, ansiedad o depresión, dolores en el pecho y pérdida de olfato o gusto. Ahora mismo, no existe un tratamiento acordado internacionalmente para esta enfermedad.

La aféresis consiste en introducir agujas en cada brazo y pasar la sangre por un filtro, separando los glóbulos rojos del plasma. El plasma se filtra antes de recombinarse con los glóbulos rojos y devolverse al cuerpo por otra vena. Mientras que algunos médicos e investigadores creen que la aféresis y los fármacos anticoagulantes pueden ser tratamientos prometedores para la coronavirus prolongada, a otros les preocupa que los pacientes desesperados estén gastando sumas que les cambian la vida en tratamientos invasivos y no probados. A otros les preocupa también la falta de seguimiento de los pacientes cuando salen de las clínicas después de que se les hayan recetado medicamentos anticoagulantes.

¿Cuántas personas sufren covid persistente?

Pasar el coronavirus no implica, para algunas personas, curarse del todo. Uno de cada diez contagiados tienen después covid persistente. Eso supone que más de un millón de personas en España sufre las secuelas del virus. Incluso hay personas que contraen la enfermedad en más de una ocasión.

Se han detectado más de 200 síntomas de covid persistente. Los más comunes son el cansancio, el dolor de cabeza o la dificultad para respirar. Pero también los hay neurológicos, como pérdidas de memoria.