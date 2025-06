La EMA revisa la seguridad de dos vacunas contra la varicela tras la muerte de un niño

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha iniciado una revisión de seguridad sobre las vacunas contra la varicela Varilrix (GlaxoSmithKline) y Varivax (Merck Sharp & Dohme), tras la notificación de la muerte por encefalitis de un menor recientemente vacunado en Polonia. El Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC) lidera la investigación para determinar si existe un vínculo directo entre la vacunación y esta inflamación cerebral, una afección rara pero grave.

El niño afectado desarrolló encefalitis pocos días después de recibir Varilrix y falleció a causa de esta complicación. Como medida de precaución, la agencia reguladora polaca suspendió el uso del lote de vacunas administrado al menor.

Ambas vacunas contienen una forma atenuada del virus varicela-zóster y están autorizadas en la Unión Europea para su uso en adultos y niños desde los 12 meses —o desde los 9 meses en ciertos casos—. La encefalitis ya figura en el prospecto como efecto adverso poco frecuente, según datos recopilados tras su comercialización.

La EMA ha recalcado que esta revisión forma parte de los procedimientos habituales de farmacovigilancia, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los medicamentos autorizados. Por el momento, no se han emitido nuevas recomendaciones y las vacunas continúan disponibles según las condiciones actuales.

La varicela, es generalmente leve en la infancia, puede provocar complicaciones como infecciones cutáneas, neumonía o encefalitis. La EMA ha asegurado que comunicará cualquier cambio en las recomendaciones cuando se disponga de información concluyente. Mientras tanto, el PRAC evaluará toda la evidencia disponible para valorar si son necesarias nuevas medidas regulatorias.

La vacuna contra el herpes zóster puede reducir el riesgo de demencia

Un estudio, publicado en Nature y liderado por la Universidad de Stanford, ha revelado que la vacuna contra el herpes zóster puede reducir en un 20% el riesgo de desarrollar demencia neurodegenerativa en personas mayores. La investigación se basa en un análisis de registros médicos de más de 280.000 adultos mayores en Gales, Reino Unido, tras un programa de vacunación iniciado en 2013 dirigido exclusivamente a personas de 79 años, debido al suministro limitado.

El diseño del estudio permitió una comparación casi experimental entre quienes recibieron la vacuna y quienes no, ya que las edades diferían por solo unas semanas. Siete años después, los datos mostraron no solo una reducción del 37% en casos de herpes zóster entre los vacunados, sino también una menor incidencia de demencia. Uno de cada ocho en el grupo no vacunado desarrolló demencia, frente a una tasa un 20% menor en los vacunados.El hallazgo fue especialmente notable en mujeres, posiblemente por su mayor respuesta inmunitaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com